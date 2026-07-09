قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى شوبير ضمن نخبة كأس العالم 2026 بتصنيف «فيفا»
القاهرة تحتضن انطلاق النسخة الإقليمية لمبادرة “Safe Mobility 4 All&4 Life” لتعزيز السلامة على الطرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متاح الآن عبر صدى البلد.. رابط نتيجة الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2026
دبلوماسية منع التصعيد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيريه العماني والتركي
اشتباكات عنيفة تهز إسرائيل.. الحريديم يواجهون جنود جيش الاحتلال أمام سجن عسكري
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الأردن
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن بعد قرار الفيدرالي الأخير
وزير الخارجية: مشروع الضبعة النووية ركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر
رابط التقديم لأئمة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية المصرية.. سجل الآن
أنفق ملايين الدولارات لمكافحة الشيخوخة والنتيجة صادمة.. ماذا حدث لرجل الأعمال براين جونسون؟
هل ينجح الدعم النقدي في إنهاء أزمة التموين؟.. خبير اقتصادي يكشف أبرز التحديات ويحذر من غياب الثقة
قبل اجتماع سعر الفائدة نزل 10 جنيهات.. تراجع جديد للذهب في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الطالب بدر محمود بمدرسة شركة المياه بالمركز الأول

محافظ بني سويف واول الدبلومات
محافظ بني سويف واول الدبلومات
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

هنأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الطالب بدر محمود حسن وأسرته، بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح واستكمال مسيرته العلمية.

وأشاد المحافظ بالطالب، ابن قرية باروط، والدارس بمدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والذي حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية بين مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد حصوله على 694.5 درجة من إجمالي 700 درجة بنسبة 99.21%، في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات (نوعي)، تخصص معالجة وضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء بني سويف وريادتهم في التعليم الفني، ويجسد ثمرة الاجتهاد والتميز.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشيدًا بما توليه الشركة القابضة وشركاتها التابعة من اهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني المتخصص وإعداد كوادر مؤهلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب المحافظ كذلك عن تهنئته لقطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مشيدًا بمنظومة العمل والجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم الفني ودعم الطلاب المتفوقين، كما هنأ إدارة مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة التدريس بها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق، ولمحافظة بني سويف المزيد من النماذج المشرفة في مختلف المجالات.
 

بني سويف باروط اوائل الدبلومات مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

لامين يامال

لامين يامال: أتمنى مواجهة الأرجنتين في النهائي.. وسأطلب قميص ميسي

رامي عباس

رامي عباس يثير الجدل برسالة بعد خروج منتخب مصر من كأس العالم 2026

مصروالارجنتين

آلان شيرر: ما حدث في مباراة مصر والأرجنتين سيظل محل نقاش طويل

بالصور

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

برفقة ببغاء.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

ساندي
ساندي
ساندي

أطعمة ومشروبات تزيد خطر الكبد الدهني.. بدائل صحية تحمي الكبد

الكبد الدهني
الكبد الدهني
الكبد الدهني

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد