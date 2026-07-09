محافظ بني سويف يهنئ الطالب بدر محمود بمدرسة شركة المياه بالمركز الأول

هنأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الطالب بدر محمود حسن وأسرته، بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح واستكمال مسيرته العلمية.

وأشاد المحافظ بالطالب، ابن قرية باروط، والدارس بمدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والذي حقق المركز الأول على مستوى الجمهورية بين مدارس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد حصوله على 694.5 درجة من إجمالي 700 درجة بنسبة 99.21%، في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات (نوعي)، تخصص معالجة وضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء بني سويف وريادتهم في التعليم الفني، ويجسد ثمرة الاجتهاد والتميز.

كما قدم المحافظ التهنئة إلى المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة دينا عمر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مشيدًا بما توليه الشركة القابضة وشركاتها التابعة من اهتمام بتطوير منظومة التعليم الفني المتخصص وإعداد كوادر مؤهلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب المحافظ كذلك عن تهنئته لقطاع التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مشيدًا بمنظومة العمل والجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم الفني ودعم الطلاب المتفوقين، كما هنأ إدارة مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة التدريس بها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق، ولمحافظة بني سويف المزيد من النماذج المشرفة في مختلف المجالات.

