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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الوادي الجديد يختتم تقييم المسابقة الفنية لمحات من الوادي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد فعاليات تقييم المشاركات المقدمة في المسابقة الفنية الإبداعية «لمحات من الوادي»، والتي أطلقتها مدرسة المروة الإعدادية بالخارجية، بمشاركة طلاب جميع المراحل التعليمية، بدءًا من رياض الأطفال مرورًا بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وصولًا إلى المرحلة الثانوية، وذلك في مجال الرسم والتعبير الفني، تحت إشراف رمزي منسوب مدير عام الشئون .

وأكد الدكتور إبراهيم قناوي، مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن المسابقة تأتي في إطار حرص المديرية على تنمية مواهب الطلاب الإبداعية والفنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن رؤيتهم الخاصة لمعالم المحافظة وما تزخر به من مقومات طبيعية وحضارية وتنموية، مشيرًا إلى أن الأعمال المشاركة عكست مستوى متميزًا من الإبداع والابتكار لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح قناوي أن مبادرة "لمحات من الوادي"، استهدفت إبراز جمال محافظة الوادي الجديد من خلال لوحات فنية جسدت الطبيعة الخلابة للواحات، وأشجار النخيل، والمساحات الصحراوية الممتدة، والمواقع الأثرية والتاريخية التي تتميز بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على أرض الوادي الجديد.

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