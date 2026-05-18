منافس مصر.. إجراء جديد لـ منتخب إيران إستعدادا لـ مونديال 2026

يغادر منتخب إيران اليوم الاثنين إلى تركيا من أجل الدخول في معسكر تدريبي استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026 بـ امريكا وكندا والمكسيك.

ووقع منتخب إيران ضمن مجموعة ضمت منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا ضمن منافسات مونديال أمريكا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين وديتين في تركيا، تم تأكيد إحداهما أمام منتخب جامبيا يوم 29 مايو الجاري.

ويضم المعسكر 30 لاعبا سيتم اختيار 26 لاعبا في القائمة النهائية للمونديال.

وتأتي إقامة المعسكر في تركيا أيضًا بسبب تعقيدات استخراج التأشيرات الأمريكية.

ومن المنتظر أن يقيم المنتخب الإيراني معسكره الرئيسي في مدينة توسان بولاية أريزونا الأمريكية، قبل انطلاق البطولة.

وأعلن أمير جالينويي، المدير الفني لمنتخب إيران عن قائمته المبدئية لخوض منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في الشهر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب إيران في كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – محمد خليفة – بايام نيازمند.

خط الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – صالح هارداني – حسين كنعاني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – علي نعمتي – أميد نورافكان – رامين رضائيان.

خط الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي.

خط الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – هادي حبيب نجاد – أمير حسين زاده – أمير حسين محمودي – كسري طاهري – مهدي طارمي.

ويستهل منتخب إيران مشواره في كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو على ملعب سوفي، ثم يواجه بلجيكا على الملعب ذاته، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في مدينة سياتل.