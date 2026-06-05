عادل وأمين.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لوائل جمعة بعد تعيينه مدير الكرة بالأهلي

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة إلى وائل جمعة بعد تعيينه مدير الكرة للنادي الأهلي.

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "‏مبسوط جدا لوائل جمعة.. شخصية حازمة.. عنده مقومات مدير الكرة.. قوي وأمين وعادل.. ربنا يوفقك يا صخرة في مهمتك مع النادي الأهلي.. انت تستحقها وتستحق كل خير".

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لوليد صلاح الدين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء قرار تعيين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد وجه الشكر إلى وليد صلاح الدين، الذي تولى منصب مدير الكرة خلال الفترة الماضية، تقديرًا للجهود التي بذلها داخل منظومة العمل بالنادي.