جامعة العاصمة توضح تفاصيل أزمة العرض المسرحي وتؤكد الالتزام باللوائح ودعم الأنشطة الطلابية

في توضيح رسمي لما أُثير خلال الساعات الماضية حول أزمة إيقاف عرض مسرحي داخل الحرم الجامعي، كشف الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس جامعة العاصمة للأنشطة الطلابية، تفاصيل ما جرى داخل كلية الحقوق، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضح عليق أن الجامعة تعاملت مع الواقعة وفق لوائح تنظيمية واضحة تحكم الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الأنشطة، ومنها المسرح الجامعي، هو دعم الجوانب التربوية والثقافية للطلاب، وغرس القيم الإنسانية وتعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن الأزمة بدأت عندما تم التطرق إلى مشاركة طالبين في العرض المسرحي رغم وجود قرار إداري مسبق باستبعادهما لأسباب وصفها بأنها “تربوية وتنظيمية”، موضحًا أن إدارة النشاط المسرحي كانت قد وافقت على إقامة العرض، لكنها اشترطت تنفيذ القرار الخاص باستبعاد الطالبين.

وأضاف أن اللجنة المنظمة واجهت موقفًا معقدًا بعدما تمسك الطالبان بالمشاركة، وهو ما أدى إلى حدوث خلافات داخلية بين الأطراف المشاركة، وانسحاب بعض أعضاء اللجنة من متابعة العرض، الأمر الذي تسبب في توقف النشاط وإلغاء الفعالية بشكل كامل.

وأكد مستشار رئيس الجامعة أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة لا يعكس الصورة الكاملة، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل التي نُشرت غير دقيقة، وأن الجامعة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الأطراف المعنية للتحقيق، بهدف الوقوف على جميع ملابسات الأزمة.

كما لفت إلى أن إدارة الجامعة كانت حريصة على احتواء الموقف، وعرضت إعادة تنظيم العرض المسرحي في موعد لاحق على نفقة الجامعة، بشرط الالتزام بالقرارات التنظيمية الخاصة بالمشاركين، وعلى رأسها استبعاد الطالبين محل الخلاف.

وشدد على أن مجلس كلية الحقوق اتخذ قرارات تنظيمية بشأن الحالة، مؤكدًا أن هذه القرارات تستند إلى قواعد الانضباط الجامعي، وليس كما تم تداوله من أنها قرارات فردية غير مؤسسية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جامعة العاصمة تحرص على دعم الأنشطة الفنية والثقافية للطلاب، وتعتبرها جزءًا أساسيًا من بناء الشخصية الجامعية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة التي تضمن سير هذه الأنشطة في إطار من الانضباط والاحترام المتبادل، بما يحافظ على مكانة الجامعة كمنصة للإبداع وصناعة الوعي.