"HP" تطلق رسمياً حاسوباً محمولاً مدمجاً للألعاب

أطلقت شركة "إتش بي" (HP) العالمية جيلها الأحدث من حواسب الألعاب المحمولة والمدمجة، متمثلة في لابتوب منافس يجمع بين خفة الوزن والعتاد العسكري الخارق.

وأوضحت البيانات الفنية للمنتج الجديد لعام 2026، أن الحاسوب تم تصميمه بالكامل ليلبي تطلعات محترفي الألعاب الإلكترونية وصناع المحتوى، بفضل تزويده بشاشة فائقة السرعة قادرة على تقديم تجربة بصرية بالغة السلاسة والوضوح.

شاشة سينمائية فائقة السرعة لعشاق التنافس

تستهدف الشركة الأمريكية حسم صدارة الحواسب المدمجة عبر تزويد اللابتوب بشاشة عرض متطورة تدعم معدل تحديث يصل إلى 180Hz.

ويضمن هذا التردد العالي القضاء التام على مشكلات تذبذب الإطارات أو ضبابية الحركة أثناء تشغيل ألعاب الحروب والسباقات السريعة، مع تقديم دقة ألوان فائقة الواقعية تدعم المعايير الرقمية الحديثة، مما يمنح المستخدمين زاوية رؤية مريحة وصافية تحت مختلف ظروف الإضاءة المحيطة.

معالجة عصبية مرعبة وبنية عتادية متطورة

تمنح الرقاقات البرمجية والمعالجات الرائدة من الجيل الأحدث للحاسوب المحمول قدرات حوسبية مرعبة لإدارة أعقد عمليات الرندرة والمونتاج.

ويعتمد الجهاز في قوته التنفيذية على معالجات ثورية مصممة بتكنولوجيا هندسية موفرة لاستهلاك طاقة الخلايا، بالتكامل مع كروت شاشة متطورة تدعم تقنيات تتبع الأشعة اللحظي، فضلاً عن ذاكرة عشوائية مساعدة وسريعة تمنع أي بطء برمي أثناء الانتقال بين المهام المتعددة.

منظومة تبريد ذكية وهيكل مدمج لسهولة التنقل

أعادت إتش بي هندسة نظام التبريد الداخلي للحاسوب ليتوافق مع أبعاد الهيكل المدمج والنحيف دون التضحية بكفاءة تشتيت الحرارة.

وتعمل مروحتا التبريد الذكيتان بآلية ديناميكية صامتة تسحب الهواء الساخن بعيداً عن اللوحة الأم والمعالج، مما يحافظ على استقرار الأداء الفائق لفترات تشغيل طويلة، ويضمن للمبتكرين والمحترفين في مصر والعالم العربي حرية التنقل وإنجاز مشاريعهم الرقمية المعقدة في أي وقت ومن أي مكان.

يبرهن إطلاق إتش بي لهذا اللابتوب المدمج لعام 2026 على أن حواسب الألعاب لم تعد بحاجة لهياكل ضخمة وثقيلة لتقديم أداء قوي ومبهر؛ ومع توافر هذا الجهاز المتكامل في الأسواق العالمية والمحلية، ستشتعل المنافسة الشرسة بين قلاع صناعة الحواسب، ليظل الابتكار الهندسي وتلبية تطلعات اللاعبين هما الدافع الأساسي لقيادة مسيرة التطور الرقمي.