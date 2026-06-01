الحرب تشتعل داخل ريال مدريد.. بيريز يفتح النار على منافسه قبل معركة الصندوق

لم تعد انتخابات رئاسة ريال مدريد مجرد سباق إداري اعتيادي.. بل تحولت إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ومنافسه إنريكي ريكيلمي في مشهد يعكس حجم التوتر والانقسام الذي يسبق الاقتراع المنتظر يوم 7 يونيو الحالي.

وفي الوقت الذي يسعى فيه بيريز للحفاظ على قبضته على النادي الملكي بعد أكثر من عقدين من النجاحات الرياضية والاقتصادية، يحاول ريكيلمي تقديم نفسه كوجه جديد قادر على إحداث ثورة داخل أسوار "سانتياجو برنابيو" مستندًا إلى وعود انتخابية مثيرة وصفقات جماهيرية ضخمة.

بيريز يرد بقوة

التصعيد الأخير بدأ بعدما كثف ريكيلمي انتقاداته لإدارة بيريز متهمًا إياه بالابتعاد عن بعض الملفات الرياضية المهمة كما طرح أفكارًا تتعلق بتعديل نموذج ملكية النادي إلى جانب حديثه المتكرر عن قدرته على التعاقد مع أسماء عالمية من العيار الثقيل مثل الإسباني رودري والنرويجي إرلينج هالاند حال فوزه بالرئاسة.

لكن بيريز لم يلتزم الصمت هذه المرة وخرج بتصريحات حادة حملت رسائل مباشرة إلى منافسه، مؤكدًا أن ريال مدريد يضم بالفعل أفضل نجوم العالم، متسائلًا بسخرية عما إذا كان أحد يعتقد أنه عاجز عن جلب اللاعبين الكبار إلى النادي.

كما وجه رئيس النادي الملكي انتقادات لاذعة للوعود الانتخابية التي يتم الترويج لها، معتبرًا أن الحديث عن اتفاقات مع لاعبين دون وجود حقائق ملموسة لا يتجاوز حدود "الدعاية الانتخابية" في إشارة واضحة إلى تصريحات ريكيلمي الأخيرة.

معركة النجوم

ورغم أن الانتخابات تركز نظريًا على مستقبل الإدارة والملف الاقتصادي فإن سوق الانتقالات أصبح السلاح الأبرز في الحرب الانتخابية الحالية.

ريكيلمي يحاول جذب أصوات الجماهير من خلال الحديث عن صفقات ضخمة يمكن أن تغير شكل الفريق في السنوات المقبلة، بينما يرد بيريز بمنطق مختلف يقوم على التأكيد أن ريال مدريد لا يحتاج إلى وعود انتخابية لأنه يمتلك بالفعل مشروعًا رياضيًا أثبت نجاحه على أرض الواقع.

هذه المعركة تعكس صراعًا بين رؤيتين؛ الأولى تعتمد على إغراء الجماهير بأسماء جديدة والثانية تستند إلى سجل حافل بالإنجازات والبطولات.

ورقة دوري الأبطال

وفي ظل الانتقادات الموجهة لإدارته عاد بيريز للتذكير بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته وعلى رأسها التتويج بـ15 لقبًا في دوري أبطال أوروبا بينها ستة ألقاب خلال العقد الأخير فقط.

الرئيس المخضرم اعتبر أن هذه الأرقام تمثل الرد العملي على المشككين مؤكدًا أن ريال مدريد نجح مع مدارس تدريبية مختلفة ومدربين متنوعين لأن المؤسسة نفسها تمتلك ثقافة الانتصار.

وبدا واضحًا أن بيريز يحاول استثمار تاريخ الإنجازات كورقة انتخابية قوية في مواجهة منافس يعتمد على الوعود المستقبلية أكثر من الإنجازات السابقة.

صراع على هوية النادي

ولم يتوقف الخلاف عند حدود النتائج أو الصفقات بل امتد إلى قضية أكثر حساسية تتعلق بمستقبل هوية ريال مدريد.

ريكيلمي طرح أفكارًا مرتبطة بتوسيع قاعدة العضوية وإجراء تغييرات هيكلية في طريقة إدارة النادي بينما رفض بيريز هذه المقترحات بشكل قاطع مؤكدًا أن ريال مدريد سيظل ملكًا لأعضائه ولن يتحول إلى شركة خاصة أو مشروع استثماري يخضع لمنطق الخصخصة.

ويرى بيريز أن أي تغيير جذري في هذا الملف قد يهدد النموذج الذي حافظ على استقلالية النادي وقوته المالية لعقود طويلة.

موسم بلا ألقاب يشعل الجدل

ورغم النجاحات التاريخية التي يتحدث عنها بيريز فإن الموسم الماضي منح خصومه فرصة للهجوم بعدما خرج الفريق دون تحقيق أي بطولة كبرى.

الرئيس المدريدي دافع عن إدارته، مؤكدًا أن ضغط المباريات والمشاركة في كأس العالم للأندية إلى جانب سلسلة الإصابات التي ضربت عناصر أساسية في الفريق كانت الأسباب الرئيسية وراء تراجع النتائج.

لكن المعارضة داخل النادي ترى أن هذه المبررات لا تكفي لتفسير موسم مخيب لتطلعات جماهير اعتادت المنافسة على جميع الألقاب.

انتخابات مصيرية

ومع اقتراب موعد التصويت تبدو الأجواء داخل ريال مدريد أكثر سخونة من أي وقت مضى. فالمواجهة لم تعد بين مرشحين فقط بل بين مشروعين مختلفين لمستقبل أحد أكبر أندية العالم.

بيريز يدخل المعركة مسلحًا بتاريخ استثنائي من الإنجازات والاستقرار المالي بينما يراهن ريكيلمي على رغبة بعض الأعضاء في التغيير وفتح صفحة جديدة.