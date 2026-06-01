الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد إعلان رحيله.. نجم ليفربول يعود إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد

عاد اسم المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي ليتصدر اهتمامات ريال مدريد من جديد، بعدما أصبح قريبًا من مغادرة ليفربول بنهاية عقده في يونيو الجاري، ما يفتح الباب أمام انتقاله مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، يراقب ريال مدريد موقف كوناتي عن كثب، في ظل رغبة إدارة النادي في تدعيم الخط الخلفي بعناصر جديدة استعدادًا للموسم المقبل، خاصة مع التحديات الدفاعية التي واجهها الفريق خلال الموسم المنقضي.

ويُعد كوناتي أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة النادي الملكي، لا سيما بعد تأكد رحيله عن ليفربول عقب انتهاء عقده، وهو ما يمنح ريال مدريد فرصة التعاقد معه دون دفع مقابل مالي.

وتسعى إدارة النادي الإسباني لإعادة بناء المنظومة الدفاعية بعد موسم شهد العديد من المشكلات، أبرزها الإصابات المتكررة ونقص الخيارات في بعض المراكز، إلى جانب رحيل عدد من اللاعبين عن الفريق.

ويأتي التحرك نحو كوناتي ضمن خطة أوسع لتدعيم الصفوف خلال الميركاتو الصيفي، في وقت يستهدف فيه ريال مدريد استعادة توازنه والعودة للمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، بعد موسم لم يحقق خلاله الفريق الأهداف المنتظرة منه.

