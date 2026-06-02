1500 طالب يؤدون الامتحانات في كلية الزراعة بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تواصل متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات، في إطار الحرص على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وتساعدهم على أداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والاستقرار والانضباط.

وأجرى الدكتور ناصر مندور جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكلية الزراعة، والاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من توافر سبل الراحة اللازمة للطلاب داخل اللجان.

وتُعقد امتحانات كلية الزراعة تحت الإشراف العام للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي يتابع بصورة مستمرة انتظام أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، بما يضمن حسن سيرها وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث رافقاه خلال الجولة التفقدية داخل اللجان الامتحانية.

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة امتحانات الفترة المسائية، حيث أدى 525 طالبًا وطالبة من طلاب الفرقة الثالثة "عام" بكافة البرامج بنظام الفصول الدراسية امتحاناتهم وسط أجواء اتسمت بالانتظام والانضباط.

وتفقد لجان طلاب برنامج إدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الهندسة الزراعية بالمستوى الثالث، حيث أدى 130 طالبًا وطالبة امتحانات مقررات التخصص، واطمأن على انتظام سير اللجان وتوافر المناخ الملائم لأداء الامتحانات.

وشهدت الفترة الصباحية أداء طلاب الفرقة الأولى امتحان مقرر الكيمياء العضوية، حيث بلغ عدد الطلاب الممتحنين 876 طالبًا وطالبة، موزعين على 15 لجنة امتحانية، وسط متابعة مستمرة من إدارة الكلية لضمان حسن سير الامتحانات.

واستمع الأستاذ الدكتور ناصر مندور إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تهيئة الأجواء التي تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن تنظيم اللجان والجهود التي تبذلها إدارة كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في متابعة الامتحانات، مؤكدًا أن انتظام أعمال الامتحانات يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق داخل الكلية، ويجسد حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط في مختلف قطاعاتها التعليمية.