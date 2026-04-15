لافروف: روسيا ملتزمة بمقترح قمة ألاسكا ومنفتحة على الحوار مع كييف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قبلت الاقتراح الذي طرح في قمة ألاسكا وملتزمة به، وما تزال منفتحة على الحوار مع كييف.

وجدد لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، التأكيد على استعداد موسكو للتواصل مع واشنطن واستئناف المفاوضات حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه خلال مفاوضات ألاسكا دار الحديث حول ضرورة اعتراف أوكرانيا وحلفائها بالواقع على الأرض.

ويجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زيارة رسمية إلى الصين، في الفترة من 14 إلى 15 أبريل الجاري.