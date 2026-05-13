قررت جهات التحقيق، حبس شخص متهم بالتعدي على ربة منزل في الدقهلية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة بمحل عملها بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المنزلة بالدقهلية من (عاملة "مصابة بكدمات متفرقة" –مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من طليقها لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى محدثاً إصابتها لخلافات بينهما فى إطار رفضها العودة لعصمته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.