قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة جديدة لستارمر.. استقالة وزيرة الداخلية البريطانية وتحذيرات بسقوط الحكومة

ستارمر
ستارمر
القسم الخارجي

تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة سياسية متصاعدة، بعد موجة ضغوط واستقالات داخلية هزّت حزب العمال الحاكم، وسط تحذيرات متزايدة من احتمال سقوط الحكومة والدعوة إلى تغيير القيادة في لندن.

وتصاعدت الأزمة عقب تقارير تحدثت عن استقالة وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود من منصبها، بالتزامن مع تحركات داخل حزب العمال تطالب ستارمر بالتنحي، بعد تراجع شعبية الحكومة وتكبّد الحزب خسائر كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة. 

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن أكثر من 70 نائبًا من حزب العمال، إلى جانب عدد من الوزراء البارزين، دعوا رئيس الحكومة إلى وضع جدول زمني لرحيله، معتبرين أن استمرار الأزمة السياسية الحالية قد يقود الحزب إلى انقسامات داخلية تهدد بقاءه في السلطة. 

كما أشارت التقارير إلى أن وزراء في الحكومة البريطانية، بينهم شخصيات بارزة في الحقائب السيادية، عقدوا اجتماعات داخل مقر رئاسة الوزراء في “داونينغ ستريت”، لمناقشة مستقبل الحكومة وإمكانية إجراء تغيير في قيادة الحزب الحاكم، في ظل تراجع الثقة الشعبية والأزمات السياسية المتلاحقة. 

وفي المقابل، تمسك ستارمر بمنصبه، مؤكدًا أنه لن يستقيل، وداعيًا حزب العمال إلى التكاتف وعدم الانجرار إلى “فوضى سياسية” قد تؤثر على استقرار البلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الداخلية التي تواجهها بريطانيا. 

ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تمثل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه حكومة ستارمر منذ وصول حزب العمال إلى السلطة، لا سيما مع تصاعد الانتقادات المرتبطة بالأداء الحكومي وتراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي، بالإضافة إلى تنامي نفوذ أحزاب المعارضة اليمينية والقومية. 

وتحذر أوساط سياسية بريطانية من أن استمرار الانقسامات داخل حزب العمال قد يفتح الباب أمام أزمة حكم مبكرة، وربما يؤدي إلى انتخابات مبكرة أو تغيير في قيادة الحكومة خلال الفترة المقبلة، في وقت تواجه فيه بريطانيا ملفات اقتصادية وأمنية معقدة على المستويين الداخلي والخارجي. 

رئيس الوزراء البريطاني لندن ستارمر إيران وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء

إشادات رسمية ودولية بدور جيش مصر الأبيض

إشادات رسمية ودولية بدور "جيش مصر الأبيض" في دعم المنظومة الصحية

تجديد الثقة في المهندس علي الفضالي

لمواصلة مسيرة التطوير.. وزير النقل يجدد الثقة في قيادات المترو والمونوريل

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد