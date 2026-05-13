محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات ضبط الأسواق لمواجهة جشع التجار

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بتكثيف حملات ضبط الأسواق لمواجهة جشع التجار ومتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية و توافر تراخيص التشغيل، حفاظًا على سلامة المواطنين وفرض الانضباط.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الإسكندرية، قام وسط الإسكندرية بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، شملت شارع الإسكندر الأكبر وطريق الكورنيش، للتفتيش على المحلات والأسواق، بهدف حماية الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن تحصيل 40 ألف جنيه غرامات فورية، وغلق وتشميع 10 محال لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بمواعيد الغلق، و3 تقارير لسلامة الغذاء ومحضرين لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية و6 محاضر و إنذارات لمخالفة قانون العمل و3 محاضر لعدم النظافة وإلقاء المخلفات وعدم التعاقد مع شركة نهضة مصر ومحضر لمخالفة قانون البيئة. كما أسفرت عن تحرير 4 محاضر بمعرفة جهاز حماية المستهلك لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر، وإعدام 23.5 كجم من الأغذية الفاسدة وغير المدون عليها بيانات، والتحفظ على 180 حالة إشغال طريق، وإزالة عدد 32 لافتة دعائية مخالفة مثبتة على أعمدة الإنارة.