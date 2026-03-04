أمير مرتضى منصور : تركي آل الشيخ أكد دفع أمواله لوالدي لا للزمالك

أطلق أمير مرتضى منصور سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج أسرار، تناول خلالها عددًا من الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك، إلى جانب رؤيته لأوضاع الكرة المصرية، وذلك في حوار اتسم بالصراحة والانتقادات المباشرة.



أمير مرتضى منصور يكشف تفاصيل أول اتصال من تركي آل الشيخ بعد مغادرته الزمالك



أكد أمير مرتضى منصور، أن مفهوم الكارما حاضر بشكل كبير في تعاملاته، مشيرًا إلى أنه مؤمن بالمقولة «طول ما انت معاك كلهم معاك»، مضيفًا أنه عند مغادرة بعض الأشخاص لنادي الزمالك، كان هناك من لم يسأل عنه، لكن أقرب الأشخاص كانوا يعرفون دوره وأهميته.

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن البعض ممن وقفوا بجانبه في إدارة النادي لم يظهر لهم الاعتراف الإعلامي الكافي، قائلاً: «ده بيطلع في التلفزيون كأنه ما كنتش موجود أصلاً، مصلحتي مصلحتي بس، تمام، هي دي الحقيقة عامة».

وشدد أمير مرتضى منصور على أن حتى بعد اختفاء الإدارة من المشهد، لا يزال هناك جمهور يسأل ويقدر جهودهم، مشيرًا إلى موقف المستشار تركي آل شيخ الذي اتصل به بعد مغادرته النادي، مضيفًا: «تركي آل شيخ قال أن أي مبالغ دفعتها أنا دفعتها لمرتضى منصور مش لنادي الزمالك، ومرتضى منصور حر يعمل فيها اللي هو عايزه».

وعن الوضع الحالي لنادي الزمالك، شدد أمير مرتضى منصور على أنه لا يعتبر ما يحدث حقًا لهم، قائلاً: «عمري ما هيبقى حقنا إن الزمالك يقع أو ينهار، فاحنا الناس تعرف إن إحنا كنا صح كده، الناس عارفة إن إحنا كنا إدارة قوية، جينا في وقت صعب، ما اشتكيناش وما تحججناش باللي قبلينا»، مشيرًا إلى الانقسامات داخل مجلس الإدارة، منوهًا بأن ما يحدث سوء إدارة.



أمير مرتضى منصور : والدي دخّل 400 مليون جنيه لخزنة الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، أن والده المستشار مرتضى منصور نجح في تعظيم موارد النادي بشكل غير مسبوق فور توليه المسؤولية في عام 2014، مشيراً إلى أنه أنعش خزينة النادي بأكثر من 400 مليون جنيه من بند إيجار المحلات فقط.

وأوضح أمير مرتضى منصور، في حوار ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن نادي الزمالك يمتلك نحو 220 محلاً تجارياً بسور النادي، وكانت الإدارات السابقة تؤجر هذه المحلات بمبالغ زهيدة لا تتعدى 200 أو 300 جنيه في السنة، ولم تكن تطالب بزيادة القيم الإيجارية.

وأضاف أمير مرتضى منصور: "عندما تولى مرتضى منصور الرئاسة، منح مهلة لجميع المستأجرين، ونجح في رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى أرقام تتراوح بين 70 و80 ألف جنيه شهرياً للمحل الواحد، مع تطبيق سياسة حازمة تقضي بفسخ التعاقد فوراً في حال التأخر عن السداد لمدة شهر، وهو ما أدخل للنادي أكثر من 400 مليون جنيه في عام 2014، مما ساهم في حل الأزمات المالية ودفع مستحقات الكهرباء والمياه التي كانت مهددة بالقطع".

أمير مرتضى منصور : مشينا والزمالك فيه 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث



كشف أمير مرتضى منصور، عن الموقف المالي لنادي الزمالك عند مغادرتهم للنادي، موضحًا أن النادي كان يملك عند مغادرته نسبة كبيرة من عقد الرعاية والبث، قائلاً: «النادي كان فيه أكتر من 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث، اللي هي تقدر مثلاً 250 مليون ساعتها، ودي سيولة كانت موجودة عند الشركة الراعية».

وأضاف أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن المبلغ الذي تركه مجلس مرتضى منصور للنادي بالدولار كان حوالي 3 مليون و400 ألف دولار أو 3 مليون و700 ألف دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الأموال كان يشتمل على غرامة كهرباء والتي بلغت 2 مليون و400 ألف دولار، موضحًا: «النادي خد الغرامة بالجنيه المصري مش بالدولار، لكن عندي مصاريف بالدولار وبالجنيه، وعندي مديونيات بالدولار وبالجنيه».

وقال أمير مرتضى منصور:«كهربا استأنف عشان يلغي العقوبة، إحنا استانفنا عشان نحول المبلغ بالدولار، لأن الضرر اللي حصل للنادي كان بالدولار، المحكمة الرياضية قبلت استئنافنا ورفضت استئناف كهربا وغيرت العقوبة من 70 مليون جنيه إلى 2 مليون دولار زائد الفوائد».

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن الإجراءات القانونية جعلت من غير حق أي شخص التفاوض مع كهربا على تسديد الغرامة بالجنيه أو بالأقساط، مؤكدًا أن كل هذه القرارات تمت لمصلحة النادي.





أمير مرتضى منصور: الحلقة الثانية مع إبراهيم فايق لم تُعرض.. والأولى اتشالت من على المنصة



أكد أمير مرتضى منصور، أن الجزء الأول من الحلقة التي صورها مع الإعلامي إبراهيم فايق تم تصويره بالكامل، إلا أنه بعدها اقترح إبراهيم تصوير جزء ثاني، مضيفًا: «إبراهيم قال على الهواء أنا بستاذن الجمهور، هنكمل جزء ثاني وهنذيعه بكرة».

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن الحلقة الثانية لم تُعرض، بينما تم إزالة الحلقة الأولى من على المنصة واليوتيوب، مشيرًا إلى أن القرار كان من القناة وليس من الإعلامي، مضيفًا: «إبراهيم قال لي أنا مذيع بعمل شغلي وبمشي».

وكشف أمير مرتضى منصور أن هناك أمورًا أكبر منه كانت وراء القرار، مشددا على أنه لا يحمل أي حقد أو غل تجاه أحد، مواصلًا: «اتصالحت ونسيت الموضوع، بس اتضايقت إن الحلقة ما اتعرضتش».