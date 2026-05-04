المنتخب يرد على أنباء استبعاد ثنائي الزمالك من القائمة المبدئية لكأس العالم 2026

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسؤولو منتخب مصر، ردوا على ما تردد بشأن اتخاذ حسام حسن قرارا باستبعاد ثنائي الزمالك حسام عبدالمجيد وناصر منسي، من القائمة المبدئية للمشاركة في كأس العالم والتي تضم 50 لاعبا.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامجه ستاد المحور، إن حسام حسن لم يطلب استبعاد حسام عبدالمجيد وناصر منسي من القائمة المبدئية ردا على المستوى المتراجع الذي ظهر عليه الثنائي في مباراة القمة أمام الأهلي.

وتابع الغندور أن حسام حسن يرى أن خطأ حسام عبدالمجيد وارد في كرة القدم، ومن الوارد ارتفاع وهبوط مستوى ناصر منسي وغيره من اللاعبين.

وأردف الغندور أن حسام حسن طلب استخراج تأشيرة لأكثر من 50 لاعبا منهم 6 لاعبين من الزمالك وهم المهدي سليمان وحسام عبدالمجيد وناصر منسي وأحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد شحاته.

واختتم الغندور أن 90 في المئة من القائمة المبدئية تحت التقييم من الجهاز الفني، وحسام حسن مستمر في مراقبة مستوى سداسي الزمالك مثلهم مثل باقي اللاعبين وضم أي لاعب للقائمة النهائية التي ستضم 26 لاعبا سيتوقف على مستواه الفني في المباريات المقبلة ومعسكر مايو.