لقاء الخميسي لـ"أميرة بدر": محمد رمضان مكافح تحول لـ"ميجا ستار".. وانبهرت بموقف حصل في بدايته

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، عن كواليس أول موقف جمعها بالفنان محمد رمضان في بداية مشواره الفني، مؤكدة أنها انبهرت بموهبته منذ اللحظة الأولى، وأنه مثال حقيقي للفنان المكافح.

وقالت لقاء الخميسي، خلال الجزء الثاني من حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية مروة بدر، المذاع على قناة النهار، إن الموقف حدث خلال تصوير مسلسل حليم داخل ستوديو النحاس، حيث كان محمد رمضان ما زال في سن صغيرة، وجاء وهو يقول: "أنا بعرف أمثل"، طالبًا مقابلة المخرج جمال عبد الحميد.

وأضافت لقاء الخميسي أن محمد رمضان خرج إلى خارج موقع التصوير وبدأ في أداء مشهد كامل بمفرده، من أول السطر، بطريقة لفتت الأنظار، قائلة: "كنت منبهرة بيه وهو واقف يمثل لوحده وهو خد المشوار من أول السطر".

وأكدت لقاء الخميسي أن محمد رمضان بالنسبة لها فنان مكافح، واستطاع بجهده وموهبته أن يتحول إلى ميجا ستار في الوقت الحالي، مشددة على أنها تحبه على المستوى الإنساني، واصفة إياه بأنه في منتهى الطيبة والاحترام، ويتعامل دائمًا باحترام مع من يحترمه.