انطلاق نهائي كأس اتحاد بشبابها بمركز شباب الحميدات بقنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الحفل الختامي، ونهائي كأس اتحاد بشبابها "النسخة الثالثة"، والتي نظمها اتحاد بشبابها بمحافظة قنا، بمركز شباب الحميدات.

حضر الفعاليات، بهاء الدين أحمد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ويوسف صلاح الهواري، رئيس مجلس إدارة اتحاد بشبابها بمحافظة قنا، وأشرف سعد، رئيس مجلس إدارة نادى قنا الرياضي، وأعضاء اتحاد بشبابها بمحافظة قنا، ولفيف من القيادات الرياضية بالمحافظة.





وأشاد نائب محافظ قنا، بالتنظيم المتميز للبطولة الرياضية، وبالتفوق الملحوظ الذى يحققه اتحاد "بشبابها" فى تنظيم القوافل التطوعية، والفعاليات الشبابية والثقافية والرياضية المتميزة، ناقلاً تحيات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لشباب الفرق المشاركة فى كأس اتحاد بشبابها.

كما شهد نائب محافظ قنا، المباراة النهائية بين فريقي " المراشدة، والبرسا قنا"، والتي انتهت بفوز فريق البرسا قنا بنتيجة 4-1، وحصوله على كأس البطولة، وقام نائب المحافظ بتسليم الميداليات الذهبية وكأس البطولة للفريق الفائز.

وأعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بشبابها، عن تقديره لحضور نائب المحافظ فاعليات الحفل الختامي، ودعمه المستمر للأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها داخل المحافظة، موضحًا أن التصفيات أقيمت بين أبطال المدن مع بداية شهر رمضان لاختيار بطل محافظة قنا، والذي سيتأهل للمنافسة على مستوى القطاعات ضمن بطولة كأس اتحاد بشبابها على مستوى الجمهورية "النسخة الثالثة".

فيما ثمن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدور الحيوي الذي تلعبه الدورات الرمضانية الرياضية في تعزيز الروابط الاجتماعية ونشر قيم التسامح والروح الرياضية بين الشباب في القرى والنجوع، مؤكدًا أنها تمثل منصة مثالية لاكتشاف المواهب الكروية الشابة.

وأكد محافظ قنا، أن الرياضة تعمل على توجيه طاقات الشباب بشكل إيجابي بعيدًا عن الأفكار الهدامة، مشيرًا إلى ضرورة خروج هذه المنافسات بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري لمحافظة قنا.