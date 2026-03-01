عمرو الليثي: الصمت أعلي درجات الرحمة وعندما تسمع أكثر ستفهم الحقيقة كاملة

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني " علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا .. منذ فترة قصيرة التقيت مع صديقي الصحفي محمد الذي يتميز بخفة الدم والمرح ، ولكني وجدته متوتر ومهموم .

وتابع الليثي وعندما سألته ما السبب أجاب أنني كنت راكب تاكسي وانفعلت علي السائق ، وعندما وصلت الي المكان ، سقطت من محفظة السائق صورة لبنت صغيرة وعندما سألته أجاب دي بنتي وتوفيت بالأمس واضطريت انزل الشغل عشان أجيب مصاريف البيت وإخواتها ، وهنا شعر صديقي محمد بالحزن لأنه تحدث معه بشكل غير مناسب ومنذ ذلك اليوم تغير وأصبح انسان تاني

واختتم الليثي .. وراء كل تصرف غير مفهوم وقصة نحن لا نعرف عنها شئ حكمة ، وإن الله يخلق لنا أذنين وفم واحد هو أن نسمع أكثر ، والصمت أحيانا بيكون أعلي درجات الرحمة والقدرة علي السمع هي القدرة علي الاحتواء وعندما تسمع أكثر مما تتحدث هتفهم الحقيقة كاملة مش اللي ظاهر منها فقط ، وخليك فاكر أن في ناس تسير ببطء لان ما تحمله في قلوبها ثقيل جدا

