دونالد ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية
الحرس الثوري: 560 قتي.لا وجريحا من العسكريين الأميركيين في الضربات الإيرانية
خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة
ضربته بالروسية.. يارا السكري تنهال بالضرب على رامز جلال
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 12 من شهر رمضان | بث مباشر
ترامب: القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث لذلك سأتحدث معهم
ترامب: القيادة الجديدة في إيران ترغب في الحوار ووافقت على ذلك
نيس يسقط أمام باريس في الدوري الفرنسي
توتنهام يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026.. تفاصيل
غرق منصة بترول بخليج السويس بعد اصطدام مركب رمسيس بها
عقب التعادل مع زد.. مواعيد مباريات الاهلي المتبقية في شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو الليثي: الصمت أعلي درجات الرحمة وعندما تسمع أكثر ستفهم الحقيقة كاملة

محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "إنسان تاني " علي الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا .. منذ فترة قصيرة التقيت مع صديقي الصحفي محمد الذي يتميز بخفة الدم والمرح ، ولكني وجدته متوتر ومهموم  .

وتابع الليثي وعندما سألته ما السبب أجاب أنني كنت راكب تاكسي وانفعلت علي السائق ، وعندما وصلت الي المكان ، سقطت من محفظة السائق صورة لبنت صغيرة وعندما سألته أجاب دي بنتي وتوفيت بالأمس واضطريت انزل الشغل عشان أجيب مصاريف البيت وإخواتها ، وهنا شعر صديقي محمد بالحزن لأنه تحدث معه بشكل غير مناسب ومنذ ذلك اليوم تغير وأصبح انسان تاني

واختتم الليثي .. وراء كل تصرف غير مفهوم  وقصة نحن لا نعرف عنها شئ حكمة ، وإن الله يخلق لنا أذنين وفم واحد هو أن نسمع أكثر ، والصمت أحيانا بيكون أعلي درجات الرحمة والقدرة علي السمع هي القدرة علي الاحتواء وعندما تسمع أكثر مما تتحدث هتفهم الحقيقة كاملة مش اللي ظاهر منها فقط ، وخليك فاكر أن في ناس تسير ببطء لان ما تحمله في قلوبها ثقيل جدا 
 

عمرو الليثي برنامج إنسان تاني تاكسي الرحمة الاحتوا

مسلسل الكينج الحلقة 12.. حفل زفاف محمد عادل إمام وميرنا جميل يتحول إلى عزاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

