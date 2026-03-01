سيد وإسماعيل يجمعان الخراطيم ويبيعانها خردة.. عمرو الليثي يمنحهما 5 آلاف جنيه

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما أننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف إن الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي صلة الرحم لها فضل عظيم وبخاصة في شهر رمضان ، بلاش خصام وقطيعة ونسارع إلى الود والتراحم والتواصل.

والتقى الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع احد الاشخاص وكان يسير في الشارع واستوقفه وتحدث معه عن اسمه وعمله فأجاب أن اسمه إسماعيل أحمد من مركز منوف يجمع الخراطيم ويبيعها خردة ولديه ثلاثة أولاد في مراحل التعليم وأجري حوالي ١٥٠ جنيها في اليوم وحريص علي تعليم اولادي ، كما التقي مع سيد سعد من نفس المركز ويمتهن نفس المهنة ويقوما ببيع الخراطيم الي اي خراط ، ولديه اربعة اولاد ودخله الشهري ٥٠٠٠ الاف ، وأنهما علي الإفطار يدعو ربهما بالستر والمال الحلال.

ووجه الليثي الشكر له علي ما يقدمونه وجبر بخاطرهما موجها لهم سؤالا بسيط حتي يعطيهم جائزة مالية ، وبالفعل أهداهم جائزة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل شخص وسط سعادتهما وفرحتهما.