رزق بنت ابني.. عمرو الليثي يجبر بخاطر سيدة ويهديها 5000 جنيه

قال الإعلامي د. عمرو الليثي، أنه يقابل يوميا الناس البسطاء ويتم تقديم جوائز مالية لهم تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات.

وأضاف في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج “ أجمل ناس “ علي شاشة ”الحياة”، :" الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة".

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي ان ما تقدمه من خير فأنه يعود عليك أضعاف مضاعفة فلو اخرجت صدقة ممكن تعود عليك في بالنفع في صحتك في اولادك في أشياء اخري وهكذا.

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع سيدة مصرية بسيطة كانت تجلس وأمامها برتقال تعرضه للبيع.



واضافت انها تعيش مع ابنها وهو متزوج ولديه اربع اولاد وربنا يعينه علي حاله ويساعده ، وهي تعيش علي ما تكسبه من بيع الفاكهة ولا يوجد لديه اي مصدر دخل آخر او معاش او اي شئ ، وهافظر اللي موجود في البيت ونفس ربنا يرزقني بأداء فريضة الحج.

ووجه الليثي الشكر له علي ما كفاحها وهي في سن ال ٦٢ ، وجبر بخاطرها موجها لهم سؤال بسيط حتي يعطيها جائزة مالية ، وبالفعل أهداها جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه وسط سعادتها وفرحتها، وقالت السيدة:" بنت ابني عروسة وهتتجوز بعد العيد والفلوس دي رزقها ".