عمرو الليثي يفرح قلوب العاملين بمحطة وقود ويمنحهم جوائز مالية في "أجمل ناس"

قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة مميزة من برنامجه أجمل ناس على قناة الحياة، حيث أهدى جوائز مالية لقلب العاملين بمحطة وقود "بنزيمة"، ضمن فقرة سيارة المفاجآت.

أطول سورة في القرآن

والتقى الليثي العاملين الذين يقضون ساعات طويلة في المحطة، ويصومون ويفطرون معًا في رمضان، وأشاد بمجهودهم اليومي، موجها لهم أسئلة بسيطة عن معلومات عامة مثل أشهر من قدم فوازير رمضان وأطول سورة في القرآن، ليمنحهم بعدها جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وسط فرحة عارمة.

كما أكد الليثي أن البرنامج يهدف لإدخال البسمة على أهالي المحافظات المختلفة، عبر جوائز مالية ومفاجآت يومية، وتسليط الضوء على المبادرات الخيرية مثل مطبخ الخير، الذي يقدم وجبات للمحتاجين.

ويذاع "أجمل ناس" يوميًا بعد الإفطار الساعة 6:15 مساءً طوال شهر رمضان، ليجمع بين الترفيه والمعلومات ودعم الفئات البسيطة في المجتمع.