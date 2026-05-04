إعدام 12 متهمًا والسجن لـ4 اخرين في مذبحة ثأرية هزت المراغة بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، الستار على واحدة من أبشع جرائم الثأر التي شهدها مركز المراغة شمالي المحافظة، بعدما أصدرت حكمًا تاريخيًا بإجماع الآراء يقضي بإعدام 12 متهمًا شنقًا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن 5 سنوات، مع تبرئة متهمين آخرين.

وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جريمة قتل ثلاثي، اقترنت باستعراض القوة والخطف وحيازة الأسلحة.

ماذا حدث؟

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع جريمة قتل بشعة داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، ووجود جثامين لثلاثة أشخاص في ظروف غامضة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء الواقعة خصومة ثأرية تعود جذورها إلى عام 2023 بين عائلتين، إحداهما بدائرة مركز طهطا، والأخرى بدائرة مركز المراغة، حيث بيت المتهمون النية وعقدوا العزم على الانتقام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين نفذوا مخططهم الدموي باستدراج المجني عليهم، ثم قاموا بخطفهم وتكبيلهم، واصطحابهم داخل سيارة ربع نقل إلى موقع ناءٍ، قبل أن ينهالوا عليهم بالأعيرة النارية والأسلحة البيضاء، في مشهد دموي انتهى بمقتلهم في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، ليتم توجيه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.

وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات سوهاج، أصدرت حكمها الرادع المتقدم.