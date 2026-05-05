وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان توسعات محطة مياه العزب الجديدة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أعمال توسعات محطة مياه العزب الجديدة – المرحلة الثالثة بمحافظة الفيوم، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة مياه الشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك برفقة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة ورؤساء الجهات التابعة والمنفذة للمشروعات.

واستمعت الوزيرة والمحافظ، إلى شرح تفصيلي حول مكونات مشروع توسعات محطة مياه العزب الجديدة (المرحلة الثالثة)، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لهذه المرحلة 120 ألف متر مكعب يوميًا، لترتفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 600 ألف متر مكعب يوميًا، بما يخدم نحو 65% إلى 70% من مراكز وقرى المحافظة، وذلك بهدف زيادة كميات المياه المنتجة، خاصة في نهايات الشبكات، بما يسهم في تحسين واستدامة الخدمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منه ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن مشروعات مياه الشرب تأتي على رأس أولويات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان تقديم خدمة آمنة ومستدامة، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الاستثمارات المنفذة.

ومن جانبه، أوضح محافظ الفيوم أن أعمال المرحلة الثالثة لتوسعات محطة العزب الجديدة لمياه الشرب ستسهم بشكل كبير في توفير مياه الشرب النقية لأهالي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، لافتًا إلى أن معظم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة قد تم الانتهاء منها ودخلت حيز التشغيل، وجارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من باقي المشروعات الجاري تنفيذها.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.