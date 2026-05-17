حملة مكبرة بحي ثالث لإعادة الانضباط ومواجهة العشوائيات بالإسماعيلية

واصلت أجهزة حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ مبادرة "رصيف آمن"، اليوم الأحد، من خلال حملة استهدفت طريق عطية أحمد عطية، شارع نجيب محفوظ، محيط منطقة عثماثون؛ لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص القانونية، وكذلك مراجعة موقف الإشغالات بطريق صبري مبدى بجوار مسجد الرحمن للتأكد من التزام اصحاب المحال عقب المرور عليهم مسبقًا، في إطار مبادرة شارع منظم .. رصيف آمن و التي أطلقها اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لاستعادة الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير مساحات مناسبة للمشاة مع التأكيد علي تحقيق الانضباط بالشارع الإسماعيلي.

شهدت الحملة تواجدًا ميدانيًّا مكثفًا بقيادة اللواء إبراهيم أنور، رئيس حي ثالث، وبدعم أمني قوي من شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد أبو زيد، مدير شرطة المرافق، وبحضور العميد عادل الجزار رئيس قسم مباحث المرافق.

وأسفرت الحملة عن، إزالة ٤٠ إشغال بمعرفة الحي، ٢٠ إشغال بمعرفة أصحابها، بالإضافة لتوجيه إنذار لعدد ٨ حالات لتقنين أوضاعهم والتحفظ على ثلاجتين عرض و٣ استاند عرض ومراجعة ١٦ ترخيص.

كما تم المرور على حالتي نقاط "متغيرات مكانية"، وقد تم البدء فى إزالة أحد المخالفتين بحديقة الخالدين، وسير الحالة الأخرى فى إجراءات التصالح.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.

تضع مبادرة "رصيف آمن" نصب أعينها هدفًا أساسيًّا وهو حق المواطن في رصيف خالٍ من العوائق، وذلك لتسهيل حركة المشاة وخاصة كبار السن وذوي الهمم، والحد من التكدس المروري الناتج عن افتراش الباعة للأرصفة، بالإضافة إلى القضاء على المظاهر العشوائية وتجمعات الخردة التي تشوه المنظر العام.

أكدت رئاسة حي ثالث أن المبادرة ليست مجرد حملة مؤقتة، بل هي نهج مستمر وجدول زمني يغطي كافة القطاعات الحيوية بالحي مع استمرار بالمتابعة الدورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.