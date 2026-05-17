ضبط 51 مخالفة لاستخدام مياه الشرب في ري الزراعات المنزلية بالوادي الجديد

حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، المواطنين بالمدينة والقرى التابعة، من استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له، بعدما رصدت 51 حالة استخدام مياه الشرب في ري الزراعات المنزلية، خاصة النخيل والأشجار المجاورة .

زيادة في معدلات الاستهلاك

وقال على نجاح، رئيس مركز باريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، اليوم، إن استخدام مياه الشرب في ري الزراعات المنزلية داخل مركز باريس يمثل مخالفة تؤثر على انتظام وصول مياه الشرب إلى المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك بالمدينة والقرى التابعة.

وأوضح نجاح أن الحالات المرصودة بلغت 51 حالة، استخدمت مياه الشرب في أغراض الزراعة، رغم تخصيصها للاستخدام الآدمي والمنزلي، مؤكدا أن استمرار هذه الممارسات داخل مركز باريس ينعكس سلبًا على كفاءة الشبكات وقدرة المرافق على تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد رئيس مركز باريس على ضرورة التزام المواطنين بعدم استخدام مياه الشرب في ري الزراعات المنزلية أو أي أغراض غير منصوص عليها في التعاقد، حفاظًا على حق جميع السكان في الحصول على الخدمة بصورة منتظمة.