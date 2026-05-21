قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات ثورية ..إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026

مواصفات جهاز Pad C1
مواصفات جهاز Pad C1
لمياء الياسين

أعلنت شركة بوكو عن توسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية بإطلاق جهاز بوكو باد سي 1 الجديد، وهو جهاز اقتصادي ظهر الآن على موقع شاومي العالمي. يتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأزرق والرمادي، مما يؤكد وصوله إلى الأسواق العالمية قريباً.
يأتي الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 9.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تُعلن شاومي عن سطوع يصل إلى 500 شمعة/م² في الظروف العادية و600 شمعة/م² في ظروف الإضاءة الخارجية، بالإضافة إلى شهادات TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق وتقليل الوميض.

مواصفات  جهاز Pad C1

من حيث التصميم، يتميز جهاز Pad C1 ببساطته، حيث يأتي بهيكل معدني نحيف بسماكة 7.4 ملم ووزن حوالي 406 غرامات. صحيح أنه ليس خفيفًا للغاية، ولكنه لا يزال سهل الحمل بما يكفي للاستخدام اليومي أو الدراسة.

يتولى معالج كوالكوم سنابدراجون 6s 4G من الجيل الثاني مهمة الأداء، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. كما يدعم الجهاز توسيع سعة التخزين عبر بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت.
بالنسبة للمهام اليومية مثل قراءة ملفات PDF، وتصفح الإنترنت، أو مشاهدة الفيديوهات، سيكون الجهاز اللوحي مناسبًا تمامًا. أما التطبيقات والألعاب ذات المتطلبات العالية، فستظل تتطلب معالجًا أكثر قوة.

مميزات جهاز Pad C1

مميزات جهاز Pad C1

إذا بدت المكونات مألوفة، فذلك لأن جهاز Poco Pad C1 هو في الأساس جهاز Redmi Pad 2 9.7 مُعاد تسميته. وقد دأبت شركة Xiaomi على فعل ذلك مؤخراً، حيث تقدم نفس المكونات الأساسية تحت علامات تجارية مختلفة حسب السوق والجمهور المستهدف.
يعمل الجهاز بنظام التشغيل HyperOS 3 فور إخراجه من العلبة، ويتضمن بعض الميزات التي تركز على النظام البيئي، مثل مزامنة المكالمات ودعم ميزة البحث باستخدام دائرة. يدعم الجهاز الاتصال بشبكة الجيل الرابع 4G، بينما يستخدم نظام الصوت مكبرات صوت مزدوجة مع الحفاظ على منفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وهو ما قد يُعجب بعض المستخدمين.

يُعدّ عمر البطارية من أبرز مزايا هذا الجهاز اللوحي. فهو مزود ببطارية سعة 7600 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن بقوة 18 واط. وتدّعي شركة شاومي أن عمر البطارية يصل إلى 15 ساعة من تشغيل الفيديو، وحوالي 1.7 يوم من الاستخدام العادي، مع العلم أن النتائج الفعلية ستعتمد بشكل كبير على معدل تحديث الشاشة وأنماط الاستخدام.
إعداد الكاميرا بسيط إلى حد ما مع مستشعر خلفي بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو ما يبدو مناسبًا تمامًا لجهاز لوحي اقتصادي مخصص بشكل أساسي للبث المباشر والتصفح والدروس عبر الإنترنت والألعاب الخفيفة.
لم تُعلن الأسعار الإقليمية بشكل كامل بعد، ولكن تم إطلاق نسخة Redmi بسعر معقول في العديد من الأسواق. لذا من المتوقع أن تبقى نسخة Poco منخفضة السعر أيضاً.

الجهاز اللوحي جهاز Pad C1 معالج كوالكوم الجيل الثاني جهاز Poco Pad C1 شركة شاومي جهاز لوحي اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

بطاقة نسك لحجاج السياحة

هوية ذكية لأمان حجاج السياحة.. "نسك" لسهولة التنقلات والحصول على الخدمات

اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي

الأنبا دانيال يلتقي أعضاء اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

جانب من اللقاء

الصحة: 250 ألف عينة عشوائية من خلال 190 وحدة لمكافحة الملاريا

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد