بمواصفات ثورية ..إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026

أعلنت شركة بوكو عن توسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية بإطلاق جهاز بوكو باد سي 1 الجديد، وهو جهاز اقتصادي ظهر الآن على موقع شاومي العالمي. يتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأزرق والرمادي، مما يؤكد وصوله إلى الأسواق العالمية قريباً.

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 9.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تُعلن شاومي عن سطوع يصل إلى 500 شمعة/م² في الظروف العادية و600 شمعة/م² في ظروف الإضاءة الخارجية، بالإضافة إلى شهادات TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق وتقليل الوميض.

مواصفات جهاز Pad C1

من حيث التصميم، يتميز جهاز Pad C1 ببساطته، حيث يأتي بهيكل معدني نحيف بسماكة 7.4 ملم ووزن حوالي 406 غرامات. صحيح أنه ليس خفيفًا للغاية، ولكنه لا يزال سهل الحمل بما يكفي للاستخدام اليومي أو الدراسة.

يتولى معالج كوالكوم سنابدراجون 6s 4G من الجيل الثاني مهمة الأداء، وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. كما يدعم الجهاز توسيع سعة التخزين عبر بطاقات microSD حتى 2 تيرابايت.

بالنسبة للمهام اليومية مثل قراءة ملفات PDF، وتصفح الإنترنت، أو مشاهدة الفيديوهات، سيكون الجهاز اللوحي مناسبًا تمامًا. أما التطبيقات والألعاب ذات المتطلبات العالية، فستظل تتطلب معالجًا أكثر قوة.

مميزات جهاز Pad C1

إذا بدت المكونات مألوفة، فذلك لأن جهاز Poco Pad C1 هو في الأساس جهاز Redmi Pad 2 9.7 مُعاد تسميته. وقد دأبت شركة Xiaomi على فعل ذلك مؤخراً، حيث تقدم نفس المكونات الأساسية تحت علامات تجارية مختلفة حسب السوق والجمهور المستهدف.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل HyperOS 3 فور إخراجه من العلبة، ويتضمن بعض الميزات التي تركز على النظام البيئي، مثل مزامنة المكالمات ودعم ميزة البحث باستخدام دائرة. يدعم الجهاز الاتصال بشبكة الجيل الرابع 4G، بينما يستخدم نظام الصوت مكبرات صوت مزدوجة مع الحفاظ على منفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وهو ما قد يُعجب بعض المستخدمين.

يُعدّ عمر البطارية من أبرز مزايا هذا الجهاز اللوحي. فهو مزود ببطارية سعة 7600 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن بقوة 18 واط. وتدّعي شركة شاومي أن عمر البطارية يصل إلى 15 ساعة من تشغيل الفيديو، وحوالي 1.7 يوم من الاستخدام العادي، مع العلم أن النتائج الفعلية ستعتمد بشكل كبير على معدل تحديث الشاشة وأنماط الاستخدام.

إعداد الكاميرا بسيط إلى حد ما مع مستشعر خلفي بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو ما يبدو مناسبًا تمامًا لجهاز لوحي اقتصادي مخصص بشكل أساسي للبث المباشر والتصفح والدروس عبر الإنترنت والألعاب الخفيفة.

لم تُعلن الأسعار الإقليمية بشكل كامل بعد، ولكن تم إطلاق نسخة Redmi بسعر معقول في العديد من الأسواق. لذا من المتوقع أن تبقى نسخة Poco منخفضة السعر أيضاً.