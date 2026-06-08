نهائي كأس عاصمة مصر.. أبرز 10 معلومات عن مباراة إنبي والمصري

يستضيف ملعب السويس الجديد، مباراة المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2026، ويسعى الفريقان لحصد للقب البطولة وإنهاء مشوارهما في الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة بجانب ضمان المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في الموسم الجديد.

موعد مباراة المصري وإنبي

تنطلق مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري البورسعيدي وإنبي اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لكأس عاصمة مصر

وتنقل قناة أون سبورتس، مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر حيث تعد الناقل الحصري لمنافسات البطولة، وستقدم تغطية خاصة للنهائي تتضمن الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد اللقاء.

حكام نهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراة إنبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويتولى محمد الغازي مهمة حكم الساحة في مباراة نهائي كأس عاصمة مصر ويعاونه كلا من يوسف البساطي ومحمد عاطف الزناري فيما جاء محمود رشدي حكما رابعا

وجاء حكام غرفة تقنية الفيديو، كلا من الحكم طارق مجدي، ويعاونه الحكم محمد أحمد الشناوي كحكم مساعد.

مكافأة بطولة كأس عاصمة مصر

ويحصل الفائز بلقب بطولة كأس عامصة مصر على 10 مليون جنيه وهى المكافأة الأعلى في البطولة متفوقا على مكافأة بطولة الدوري التي تصل لنحو 5 مليون جنيه.

ويحصل وصيف بطولة كأس عاصمة مصر على 4 ملايين جنيه، كما يحصل صاحب المركز الثالث على مليوني جنيه، بينما تبلغ جائزة المركز الرابع مليونًا و500 ألف جنيه.

تاريخ مواجهات المصري وإنبي

لعب المصري وإنبي 43 مباراة سابقة، حقق خلالها الفريق البورسعيدي الفوز في 13 لقاء ، مقابل 12 فوز لإنبي، وتعادلا في 18 مباراة.

وسجل المصري 53 هدفًا في شباك إنبي، فيما سجل الفريق البترولي 51 هدفًا، مما يجعل المباراة صعبة على الطرفين.

مشوار المصري نحو المباراة النهائية

نجح المصري البورسعيدي في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما قدم عروضًا قوية خلال مشواره بالبطولة، وتمكن من تجاوز فريق زد إف سي في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في النهائي ويقترب خطوة من التتويج باللقب.

ويطمح الفريق البورسعيدي إلى استثمار الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها خلال البطولة من أجل تحقيق الفوز وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.

إنبي يبحث عن إنجاز جديد

على الجانب الآخر، وصل فريق إنبي إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة وادي دجلة في نصف النهائي، ليؤكد أحقيته في المنافسة على اللقب.

ويدخل الفريق البترولي المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق البطولة، مستندًا إلى الأداء المميز الذي قدمه لاعبوه في الأدوار السابقة ورغبتهم في إنهاء الموسم بصورة إيجابية.

آخر مواجهة بين إنبى والمصرى

وفي آخر مواجهة بين المصري وإنبي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري، يوم 22 أبريل الماضي.

أبطال كأس عاصمة مصر

وحقق فريق مودرن سبورت لقب أول بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الأولى بعد الفوز على غزل المحلة بالمباراة النهائي فيما حقق فريق سيراميكا كليوباترا اللقب 3 مرات متتالية في آخر 3 نهائيات.

تشكيل المصري المتوقع ضد إنبي

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - مصطفى العش - عمرو سعداوي.

الوسط الدفاعي :محمد مخلوف - حسن علي.

الوسط الهجومي : أحمد القرموطي - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي

الهجوم: منذر طمين.