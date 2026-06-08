الاستثمار: 300 شركة مصرية تدعم صناعة السيارات.. وارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى57%

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أن هناك 300 شركة مصرية تعمل في توفير الصناعات المغذية لقطاع السيارات محليًا، بما يعكس توسع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكوّن الوطني في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى 57% مقارنة بمتوسط سابق بلغ 42%، وهو ما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاستثماري داخل الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

جاءت تصريحات الوزير على هامش جولة تفقدية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة، شملت مصانع شركة نيسان موتور في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تم الاطلاع على خطوط الإنتاج ومستوى المكوّن المحلي في صناعة السيارات.

تعميق التصنيع المحلي

تأتي هذه التطورات في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع السيارات والصناعات المغذية له، باعتباره أحد القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.