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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فريال أشرف بعد حصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه: خطوة في مشواري

فريال أشرف
فريال أشرف

أعربت فريال أشرف، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، عن سعادتها بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي "البريميرليج" التي استضافتها المغرب، مؤكدة أن المنافسات شهدت مستوى قويًا بين أفضل لاعبات العالم.

وقالت فريال: "الحمد لله على التتويج بالميدالية البرونزية، المنافسة كانت صعبة للغاية، لكنني كنت حريصة على تقديم أفضل ما لدي في جميع المباريات".

وأضافت: "هذه الميدالية تمثل خطوة مهمة بالنسبة لي في مشواري هذا الموسم، خاصة أن بطولة البريميرليج تضم نخبة لاعبات الكاراتيه على مستوى العالم".

فريال تشكر الوزارة 

وتابعت: "أشكر وزارة الشباب والرياضة بقيادة جوهر نبيل والاتحاد المصري للكاراتيه ومسؤولى مصر للتأمين الراعي الرسمي لى وروابط الرياضية الجهاز الفني والإداري وزملائي في المنتخب على الدعم المستمر، كما أهدي هذه الميدالية للجماهير المصرية التي تساندنا دائمًا في مختلف البطولات".

واختتمت البطلة الأولمبية تصريحاتها قائلة: "سأواصل العمل بكل قوة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق نتائج أفضل وحصد المزيد من الميداليات ورفع اسم مصر على منصات التتويج العالمية".

5 ميداليات حصيلة مصر

حصل لاعبو منتخب مصر للكاراتيه على خمس ميداليات متنوعة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" المقامة بالمغرب.

حقق يوسف بدوى الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه رجال تحت 84 كجم، وفاز زياد الغريب في منافسات كوميتيه رجال تحت 60 كجم، وأحمد المصري في منافسات كوميتيه فوق 84 كجم

بينما فازت بطلة منتخب مصر فريال أشرف في منافسات كوميتيه آنسات تحت 68 كجم، و فاز طه طارق يتوج بالميدالية البرونزية في منافسات كوميتيه رجال فوق 84 كجم.

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بانتزاع تلك الميداليات في البطولة العالمية موضحا أن هذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما وفقا لدراسة متأنية وتحفيز للاعبين من قبل مجلس الادارة.

وأضاف أن مجلس الادارة حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الميداليات المتنوعة في الدوري العالمي.

وأشار الدهراوي إلى أن مستوى لاعبي مصر في الكاراتيه في تطور ملحوظ وذلك بشهادة جميع من حرص على متابعة المنافسات.

من جانبه، قال أمين الزعبلاوي عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة أن مجلس الادارة لم يدخر أي جهد أمام أي عضو من أعضاء الجهاز الفني أو اللاعبين خاصة وأن الدعم مستمر لهم ولن يتوقف في ظل الخطة الموضوعة من قبل الاتحاد.

وأضاف أن مجلس الادارة سيحرص على أن يواصل اللاعبون جهدهم وتحقيق الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي نخوضها.

فريال أشرف منتخب مصر للكاراتيه بطولة الدوري العالمي البريميرليج المغرب وزارة الشباب والرياضة

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