جهاد جريشة: قادرون على تحقيق الفوز على بلجيكا

أعرب جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، عن أمنياته بتحقيق منتخب مصر نتيجة إيجابية أمام منتخب بلجيكا في المواجهة المرتقبة ضمن منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته في قدرة الفراعنة على تقديم أداء مشرف أمام أحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال جريشة :" جميع الجماهير المصرية تتطلع لرؤية المنتخب الوطني يحقق الفوز ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمونديال، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على المنافسة وتقديم مستويات قوية أمام كبار المنتخبات ".

وأضاف الحكم الدولي السابق: “أتمنى بالطبع أن يحقق منتخب مصر الفوز، وأؤمن بأننا قادرون على ذلك إذا ظهر اللاعبون بالمستوى المنتظر منهم داخل الملعب”.

تعليق جريشة

وأوضح : " الأهم من نتيجة المباراة الافتتاحية هو قدرة المنتخب على الظهور بصورة مشرفة ومواصلة المشوار بثبات خلال البطولة، معربًا عن أمله في أن ينجح الفراعنة في تقديم نسخة استثنائية خلال كأس العالم الحالية ".

وأكمل جريشة : “أتوقع التعادل أمام بلجيكا، لكنني أتمنى أن يقدم منتخب مصر بطولة مميزة وأن يواصل التقدم لأبعد نقطة ممكنة في المنافسات”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل للجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا أن ينجح المنتخب المصري في إسعاد الجماهير وتحقيق نتائج تليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها على الساحة الأفريقية والعربية.