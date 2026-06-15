فيفا: الأمريكية توري بينسو حكما لمباراة جنوب أفريقيا والتشيك في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو لإدارة مباراة منتخبي جنوب إفريقيا وجمهورية التشيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبهذا تصبح توري بينسو أول حكمة تتولى إدارة مباراة في النسخة الحالية من كأس العالم، التي انطلقت منافساتها يوم الخميس الماضي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

رغم منعه من دخول أمريكا.. الحكم الصومالي عمر أرتان يحصل على مستحقاته كاملة من «فيفا»

كشفت منصة BBC Sport أن الحكم الصومالي عمر أرتان سيحصل على كامل مستحقاته المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم 2026، رغم منعه من دخول الولايات المتحدة وعدم قدرته على إدارة مباريات البطولة.

وحسب التقرير، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التزم بصرف جميع المستحقات المالية للحكم بشكل كامل، باعتبار أنه ضمن قائمة الحكام المختارين للمونديال، حتى وإن حالت الظروف دون مشاركته الفعلية في إدارة المباريات.

وأوضح التقرير أن القرار يأتي ضمن اللوائح المالية المنظمة لحقوق الحكام المشاركين في البطولات الكبرى، والتي تضمن حصولهم على مستحقاتهم بمجرد اختيارهم رسميًا ضمن الطواقم التحكيمية للبطولة.

ويُعد عمر أرتان من أبرز الحكام في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث شارك في العديد من البطولات القارية والدولية قبل اختياره ضمن قائمة حكام مونديال 2026.