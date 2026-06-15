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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي على موعد مع إنجاز تاريخي.. المباراة رقم 200 بقميص الأرجنتين أمام الجزائر

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لكتابة فصل جديد في مسيرته الدولية، عندما يخوض مباراته رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين، خلال المواجهة المرتقبة أمام منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم 2026.

وبدأت رحلة ميسي مع منتخب "التانجو" في 17 أغسطس 2005، عندما شارك لأول مرة أمام المجر في مباراة ودية، حيث دخل بديلًا قبل أن يتعرض للطرد في ظهوره الدولي الأول، لتنطلق بعدها مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين.

وخلال 199 مباراة دولية، نجح قائد الأرجنتين في تسجيل 117 هدفًا وصناعة 64 هدفًا آخر، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

كما حقق ميسي العديد من الإنجازات مع المنتخب الأرجنتيني، بعدما توج بلقب كأس العالم 2022، ولقبي كوبا أمريكا 2021 و2024، بالإضافة إلى لقب فيناليسيما 2022، ليضيف إلى سجله مجموعة من أبرز الألقاب الدولية.

وشهدت مسيرة ميسي مع الأرجنتين لحظات صعبة، أبرزها خسارة نهائيي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام تشيلي بركلات الترجيح، قبل أن يعود بقوة ويقود منتخب بلاده إلى سلسلة من النجاحات التاريخية، أبرزها التتويج بالمونديال.

وتوزعت مشاركات ميسي الدولية بين 26 مباراة في كأس العالم عبر خمس نسخ، و39 مباراة في كوبا أمريكا، إلى جانب 72 مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 14 أخرى.

ويقترب قائد الأرجنتين من قائمة أكثر اللاعبين مشاركة دوليًا في تاريخ كرة القدم، إذ سيصل إلى المباراة رقم 200، بينما لا يتفوق عليه حاليًا سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ228 مباراة دولية، فيما يأتي الكرواتي لوكا مودريتش خلفه برصيد 198 مباراة.

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