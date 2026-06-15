نبأ سار في معسكر السنغال قبل مواجهة فرنسا بكأس العالم 2026

تلقى منتخب السنغال دفعة معنوية قوية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب "أسود التيرانجا" لخوض اختبار صعب أمام المنتخب الفرنسي، في مباراة يسعى خلالها لتحقيق مفاجأة جديدة وتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في افتتاح مونديال 2002 عندما تفوق على فرنسا بهدف دون رد.

وجاءت الأنباء الإيجابية بعد تأكد جاهزية لاعب الوسط إدريسا جاي للمشاركة في اللقاء، عقب تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة، والتي أبعدته عن المران لعدة أيام كإجراء احترازي.

وشارك نجم إيفرتون بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية الأخيرة للمنتخب السنغالي، ليؤكد جاهزيته الكاملة ويمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل المواجهة المرتقبة.

ويعوّل المنتخب السنغالي على مجموعة مميزة من اللاعبين من أجل تقديم بداية قوية في البطولة، خاصة بعدما توج مؤخرًا بلقب كأس أمم أفريقيا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المنتخبات المرشحة لتحقيق مفاجآت في النسخة الحالية من كأس العالم.

وتترقب الجماهير الأفريقية والعالمية المواجهة المنتظرة بين السنغال وفرنسا، في ظل طموح "أسود التيرانجا" لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة قوية في سباق التأهل إلى الدور المقبل.