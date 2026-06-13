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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق كلوزه بشأن إمكانية تحطيم ميسي رقمه القياسي بالمونديال

ميسي
ميسي
القسم الرياضي

توقع ميروسلاف كلوزه بتحطيم رقمه القياسي في تسجيل الأهداف في كأس العالم خلال بطولة 2026، حيث يتطلع كل من ليونيل ميسي وكيليان مبابي إلى تجاوز رقمه البالغ 16 هدفًا والذي سجله عام 2014، وقال مهاجم منتخب ألمانيا السابق إنه سيكون سعيدًا للغاية إذا كان ميسي هو من يحقق ذلك.

وكان المدرب الألماني، الذي يدرب نورنبيرج حاليًا، قد حطم الرقم القياسي السابق لرونالدو نازاريو خلال كأس العالم 2014 في البرازيل، ولدى ميسي 13 هدفًا أما مبابي فلديه 12 هدفًا.

وفي حديثه لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، أوضح كلوزه سبب اعتقاده بأن هذه البطولة تحديدًا ستشهد على الأرجح تحطيم رقم قياسي جديد.

عندما سُئل كلوزه عن اللاعب الذي يُفضّل أن يُحطّم الرقم القياسي، فقال: "إذا حدث ذلك، فسأكون سعيدًا لو كان ميسي. لطالما كنتُ من أشدّ مُعجبيه، فهو عبقري".

وأضاف: "أتوقع تحطيم رقمي القياسي في هذه النسخة من كأس العالم. هذه نسخة موسعة، وهناك مباريات أكثر، وبالتالي فرص أكثر للتسجيل. سيصل كل من ميسي ومبابي إلى مراحل متقدمة، وهذا أمر رائع، فالرقم القياسي كان سيُحطم في النهاية".

كشف كلوزه أيضاً عن علاقة شخصية تربطه بمدرب الأرجنتين الحالي ليونيل سكالوني، الذي لعب معه في لاتسيو.

تعليق كلوزة عن ميسي

واختتم: "أكنّ احتراماً كبيراً لمدرب الأرجنتين. في أيامنا في لاتسيو، اصطحبته في جولة في المدينة، ورأينا كل شيء. نحن أصدقاء مقرّبون".

كلوزه ميسي بالمونديال

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