قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق
ترامب: اتفاق وشيك مع إيران يمنع امتلاكها السلاح النووي ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة
سكر ودواجن.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن منظومة الدعم الجديدة
العربي الناصري: زيارات القادة الأفارقة لمصر تعكس عمق الدور المصري في القارة
محللون: تراجع قبضة إيران على مضيق هرمز مع وصول النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية
العدادات الكودية وأزمة التأمينات وأعطال الـ ATM.. طلبات إحاطة أمام لجان البرلمان
ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب
هولندا تصطدم باليابان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.. مواجهة نارية في مجموعة الموت
الأرصاد : غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34
وزير التموين: المخابز ملتزمة ببيع الخبز المدعم بـ 20 قرشا وتحصل باقي القيمة الفعلية المقدرة بـ150 قرشا منا
الساعات الأخيرة في حياة سبايدر مان اليمن.. ماذا حدث للقعقاع عنتر؟
حريق في سيارة نصف نقل محملة كارتون أعلى كوبري الواسطى بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غانا تنتقد كندا بشدة لرفضها منح تأشيرة دخول اللاعب بارتي

توماس بارتي
توماس بارتي
قسم الرياضة

وصفت حكومة غانا، يوم السبت، قرار كندا برفض منح لاعب خط الوسط توماس بارتي تأشيرة دخول لمباراة منتخب بلاده ضد بنما في كأس العالم الأسبوع المقبل بأنه "متعسف وغير عادل للغاية".


وأوضحت وزارة الخارجية الغانية، في بيان لها، أنها تعتقد أن القرار يستند إلى إجراءات جنائية جارية في بريطانيا.

ويواجه بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو لاعب خط وسط سابق في أرسنال ويلعب حاليًا في فياريال، اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في بريطانيا، وقد نفى هذه الاتهامات.

ويتواجد بارتي حاليًا مع بقية لاعبي المنتخب الغاني في بوسطن، وسيكون مؤهلًا للمشاركة في مباراتي المجموعة "L" التاليتين ضد إنجلترا في المدينة نفسها، وضد كرواتيا في فيلادلفيا.


وأعلنت وزارة الخارجية الغانية أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية، يوم الخميس، تطالب فيها كندا بمراجعة قرارها.

وجاء في البيان: "تعرب حكومة جمهورية غانا عن تحفظاتها الشديدة إزاء القرار المتعسف وغير العادل للغاية الذي اتخذته كندا". مع احترام غانا لحق كندا السيادي في إنفاذ قوانين الهجرة، فإنها ترى أن الاعتماد على اتهامات غير مثبتة في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة والتناسب.

وصرح متحدث باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية يوم الجمعة بأن كندا لطالما أكدت أن استضافة الأحداث الكبرى لا تُغير قوانين الهجرة.

وأضاف المتحدث: "يتم تقييم كل شخص يسعى للقدوم إلى كندا بشكل فردي، بناءً على الحقائق المتاحة والقانون المعمول به".

رد الفيفا


وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه غير متورط في إجراءات الهجرة للدول المضيفة.
وتُعد قضية بارتي أحدث جدل متعلق بالهجرة يندلع في كأس العالم، الذي تستضيفه كندا والولايات المتحدة والمكسيك.


وقد رفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، الذي كان من المقرر أن يُدير مباريات البطولة. صرح مسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن السلطات الأمريكية اكتشفت "صلة بين أرتان وأعضاء مشتبه بانتمائهم لمنظمات إرهابية".


وعند عودته إلى الصومال، وصف أرتان قرار منح التأشيرة بأنه "قدر محتوم"، وحثّ أبناء وطنه الصوماليين على عدم اليأس.

غانا بارتي كندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

حيوان مفترس

رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا

ترشيحاتنا

صورة "غامضة" تجمع ترامب بشخصين مجهولين داخل البيت الأبيض تشعل مواقع التواصل

صورة غامضة تجمع ترامب بشخصين مجهولين داخل البيت الأبيض تشعل مواقع التواصل

أرشيفية

مستوطنون يهاجمون بلدة عرابة وقرية عين عريك الفلسطينيتين

صورة أرشيفية

بعد هجوم بحيرة طبريا .. إسرائيل تتجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات داء الكلب

بالصور

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد