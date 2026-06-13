غانا تنتقد كندا بشدة لرفضها منح تأشيرة دخول اللاعب بارتي

وصفت حكومة غانا، يوم السبت، قرار كندا برفض منح لاعب خط الوسط توماس بارتي تأشيرة دخول لمباراة منتخب بلاده ضد بنما في كأس العالم الأسبوع المقبل بأنه "متعسف وغير عادل للغاية".



وأوضحت وزارة الخارجية الغانية، في بيان لها، أنها تعتقد أن القرار يستند إلى إجراءات جنائية جارية في بريطانيا.

ويواجه بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو لاعب خط وسط سابق في أرسنال ويلعب حاليًا في فياريال، اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في بريطانيا، وقد نفى هذه الاتهامات.

ويتواجد بارتي حاليًا مع بقية لاعبي المنتخب الغاني في بوسطن، وسيكون مؤهلًا للمشاركة في مباراتي المجموعة "L" التاليتين ضد إنجلترا في المدينة نفسها، وضد كرواتيا في فيلادلفيا.



وأعلنت وزارة الخارجية الغانية أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية، يوم الخميس، تطالب فيها كندا بمراجعة قرارها.

وجاء في البيان: "تعرب حكومة جمهورية غانا عن تحفظاتها الشديدة إزاء القرار المتعسف وغير العادل للغاية الذي اتخذته كندا". مع احترام غانا لحق كندا السيادي في إنفاذ قوانين الهجرة، فإنها ترى أن الاعتماد على اتهامات غير مثبتة في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة والتناسب.

وصرح متحدث باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية يوم الجمعة بأن كندا لطالما أكدت أن استضافة الأحداث الكبرى لا تُغير قوانين الهجرة.

وأضاف المتحدث: "يتم تقييم كل شخص يسعى للقدوم إلى كندا بشكل فردي، بناءً على الحقائق المتاحة والقانون المعمول به".

رد الفيفا



وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه غير متورط في إجراءات الهجرة للدول المضيفة.

وتُعد قضية بارتي أحدث جدل متعلق بالهجرة يندلع في كأس العالم، الذي تستضيفه كندا والولايات المتحدة والمكسيك.



وقد رفضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، الذي كان من المقرر أن يُدير مباريات البطولة. صرح مسؤول من إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن السلطات الأمريكية اكتشفت "صلة بين أرتان وأعضاء مشتبه بانتمائهم لمنظمات إرهابية".



وعند عودته إلى الصومال، وصف أرتان قرار منح التأشيرة بأنه "قدر محتوم"، وحثّ أبناء وطنه الصوماليين على عدم اليأس.