رئيس وزراء السنغال: أسود التيرانجا سيهزم فرنسا فى مونديال 2026

تتجه الأنظار إلى المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا والسنغال مساء غدٍ الثلاثاء 16 يونيو في الساعة العاشرة مساء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم لحساب المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا منتخبي العراق والنرويج.

وتأتي المواجهة في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة وسط ترقب كبير لمستوى المنتخب السنغالي أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام قال عثمان سونكو رئيس البرلمان السنغالي معلقًا على اللقاء إن المنتخب السنغالي يملك القدرة على تحقيق الفوز مشيرًا إلى أهمية المباراة على أكثر من مستوى.

وأضاف سونكو أن أفريقيا ستفوز على أفريقيا في إشارة إلى أن عددًا كبيرًا من لاعبي المنتخب الفرنسي يعودون في أصولهم إلى القارة الأفريقية وهو ما اعتبره نقطة تستحق التوقف عندها.

كما أوضح أن المواجهة لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط بل تفتح بابًا للنقاش حول قضايا أوسع تتعلق بالهجرة والهوية والعلاقة بين أفريقيا وأوروبا مؤكدًا في الوقت نفسه أن المباراة تظل في الأساس مواجهة كروية بين منتخبين كبيرين.