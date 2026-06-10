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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السعودية تتعادل مع السنغال سلبيا في البروفة الأخيرة قبل المونديال

السعودية ضد السنغال
السعودية ضد السنغال
إسراء أشرف

حسم التعادل السلبي المواجهة الودية التي جمعت بين منتخبي السعودية والسنغال، فجر الأربعاء، في آخر اختبار لكلا المنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقدم المنتخب السعودي أداءً جيدًا خلال اللقاء، وفرض سيطرته على فترات عديدة من المباراة، مع محاولات متكررة للوصول إلى شباك السنغال، إلا أن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة الفرص إلى أهداف.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد مهاجم السنغال نيكولاس جاكسون، بعدما حصل على بطاقتين صفراوين متتاليتين في الدقيقتين 82 و84، ليغادر الملعب قبل صافرة النهاية.

ويستعد "الأخضر" لخوض منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر، فيما ينافس المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والعراق والنرويج.

المنتخب السعودي منتخب السعودية السعودية السنغال منتخب السنغال كأس العالم 2026

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