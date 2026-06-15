بأغنية شعبية مصرية.. نادي روما الإيطالي يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

احتفل الحساب الرسمي لنادي روما الإيطالي بعيد ميلاد النجم محمد صلاح، مستعرضاً أبرز لقطاته وأهدافه بقميص الفريق في ملعب "الأوليمبيكو".

وهنأ النادي الإيطالي لاعب الفريق السابق بمناسبة يوم ميلاده عبر مقطع فيديو علّق عليه: "بصمة مصرية لا تُنسى في الأوليمبيكو.. كل عام وصلاح في قمة التألق".

ويحتفل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، حيث وُلد في الخامس عشر من يونيو عام 1992 بقرية نجريج التابعة لمحافظة الغربية.

ويأتي هذا اليوم مميزاً في مسيرة اللاعب الذي أصبح أحد أبرز رموز كرة القدم المصرية والعربية خلال السنوات الأخيرة، وحقق إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

ويتزامن عيد ميلاد محمد صلاح هذا العام مع حدث مهم للغاية، حيث يقود منتخب مصر في مباراته الافتتاحية ببطولة كأس العالم 2026، أمام منتخب بلجيكا، في لقاء قوي يقام ضمن منافسات المجموعة السابعة، وسط آمال كبيرة من الجماهير المصرية في تقديم أداء مشرف وبداية قوية في البطولة العالمية.