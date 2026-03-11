آداب بني سويف تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

نظمت كلية الآداب بجامعة بني سويف حفلاً لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والتي أقيمت بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع بني سويف.

شهد الحفل حضوراً مميزاً من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين في مختلف فروع المسابقة، والتي شملت حفظ القرآن كاملاً، وحفظ أجزاء محددة، إلى جانب فروع التجويد وأحكام التلاوة. وقد أظهر الطلاب مستويات متميزة في الحفظ والأداء، مما عكس اهتمام الكلية بتشجيع النشء على التمسك بكتاب الله وتعلم أحكامه.

وألقت قيادات الكلية كلمات خلال الحفل أشادت خلالها بمستوى الطلاب المشاركين، مؤكدة أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص جامعة بني سويف وكلية الآداب على غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتعزيز روح التنافس الشريف في حفظ كتاب الله وتلاوته.

من جانبها، أثنت الدكتورة عزة جوهري، عميد الكلية، على التعاون المثمر مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مثمنة دورها في دعم مثل هذه المبادرات الهادفة إلى اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وتحفيز الطلاب على التمسك بهدي القرآن الكريم في أقوالهم وأفعالهم.

وأكدت الدكتورة رحاب يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية الهادفة، وتعمل على توفير كافة سبل الدعم للطلاب المتميزين في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الديني والقرآني.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الطلاب الفائزين، وسط أجواء من الفرحة والفخر بين ذويهم وزملائهم، تأكيداً على أن كلية الآداب تسير بخطى ثابتة نحو بناء جيل جامعي متكامل علمياً وروحياً وأخلاقياً.