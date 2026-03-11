محافظ بني سويف يكلف التموين بتحرير محضر غلق لمستودع بوتاجاز بسمسطا

كلف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر غلق لأحد مستودعات البوتاجاز بمدينة سمسطا، وذلك بعد رصده مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها المحافظ لمتابعة انتظام الخدمات بالمركز.

وخلال الجولة تبين غلق مستودع البوتاجاز الكائن بشارع المستشفى بمدينة سمسطا أثناء مواعيد العمل الرسمية،وعدم تواجد أي من العاملين بالمستودع ، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بسرعة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد محافظ بني سويف على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ توزيع السلع، لضمان انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات قد تضر بمصالح المواطنين.



