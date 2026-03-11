قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
محافظ بني سويف يكلف التموين بتحرير محضر غلق لمستودع بوتاجاز بسمسطا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كلف اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر غلق لأحد مستودعات البوتاجاز بمدينة سمسطا، وذلك بعد رصده مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال جولة ميدانية مفاجئة قام بها المحافظ لمتابعة انتظام الخدمات بالمركز.

وخلال الجولة تبين غلق مستودع البوتاجاز الكائن بشارع المستشفى بمدينة سمسطا أثناء مواعيد العمل الرسمية،وعدم تواجد أي من العاملين بالمستودع ، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بسرعة تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد محافظ بني سويف على استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومنافذ توزيع السلع، لضمان انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات قد تضر بمصالح المواطنين.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏


 

