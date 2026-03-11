محافظ بني سويف يتابع انتظام الخدمات بمواقف السيارات ومحطات الوقود خلال زيارته لمركز سمسطا

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، في إطار المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بعد تعديل أسعار الوقود وانتظام الخدمة في محطات الوقود، موقف السيارات بمدينة سمسطا ، لمتابعة منظومة العمل وانتظام تقديم الخدمة بتلك المرافق.

والتقى المحافظ عدداً من الركاب، واطمأن على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، وتبادل الحوار مع عدد من السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة، والتي روعي فيها مجموعة من المعايير والأبعاد شملت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير بما يحقق صالح أطراف المنظومة من المواطنين والسائقين.

تفقد محافظ بني سويف ، إحدى محطات الوقود بشارع 26 يوليو ،لمتابعة منظومة وسير العمل وانتظام تقديم الخدمة بالمحطة والوقوف على مدى توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة ، حيث كلف التموين والوحدة المحلية بتلافي بعض الملاحظات المتعلقة بعدم الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية،ومراجعة مدى كفاءة وجاهزية العاملين على التعامل مع وسائل الإطفاء ومعدات السلامة في حالات الطوارئ.

رافق المحافظ خلال الجولة : المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ، اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.