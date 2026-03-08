نادية مصطفى: هاني شاكر فى العناية المركزة ولم يفقد الوعي.. خاص

كشفت الفنانة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه الى ازمة صحية شديدة واجراء عملية دقيقة من أيام فى القولون.

قالت نادية مصطفى فى تصريح خاص لصدى البلد : هانى لسه فى العنايه المركزه تحت الاشراف الطبى وممنوع من الزيارة لكن هو غير فاقد للوعى، وزوجته وابنه بس اللى بيدخلوا يشوفوه وهو عارفهم تماما.

وأضافت نادية مصطفى : نرجو من الله أن يشفيه ويعود الى جمهوره وعشاقه ليمتعهم بأعماله الخالدة لانه يعد رمزا من رموز الفن المصري والعربي.

نادية مصطفى تعلق على مرض هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى -من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك- عن تعرض الفنان هاني شاكر، لوعكة صحية مجددا.

وكتبت نادية مصطفى، فيسبوك، قالت فيه: «أخي الذي لم تلده أمي، وعشرة العمر الجميل وصديقي وأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمنّ عليك بالشفاء العاجل وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية.. ويطمئن قلبي وقلوب كل من يحبك عليك، اللهم اشفيه شفاءً تامًا كاملًا لا يغادر سقمًا.. واجعل ما أصابه رفعة في الدرجات وزيادة في العافية يارب».

وتابعت، نادية مصطفى: «ربنا يحفظك ويخليك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة، دعواتي لك لا تنقطع بأن تعود لنا أقوى كما عهدناك دائمًا بابتسامتك ونبلك ودفء حضورك، أسألكم الدعاء له بالشفاء التام اللهم تقبل يارب».