محمد رمضان يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة

أحيا الفنان محمد رمضان ذكرى ميلاد والده الراحل، من خلال منشور مؤثر شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، استعاد فيه ذكرياته معه، طالبًا من جمهوره الدعاء له.

وأكد رمضان أن شهر يوليو يحمل له مكانة خاصة، لأنه كان يتزامن مع عيد ميلاد والده، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تظل الأقرب إلى قلبه رغم رحيله.

وكتب محمد رمضان في منشوره: “أكتر شيء كان بيميز شهر يوليو بالنسبالي إن فيه ميلاد والدي الحبيب.. أسألكم الفاتحة والدعاء له هو وكل موتاكم”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، وحرصوا على الدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة، معبرين عن دعمهم ومواساتهم له

أطلق الفنان محمد رمضان، أولى مفاجآته الغنائية لموسم الصيف الحالي، بطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "Basic"، وذلك عبر منصة الموسيقى العالمية "سبوتيفاي" (Spotify).

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وتأتي الأغنية على طريقة "الديو" العالمي، حيث يشارك محمد رمضان فيها المغني والرابر الإسباني الشهير Beny Jr، في تعاون فني يسعى للوصول إلى جمهور واسع في الشرق الأوسط وأوروبا.