غيرت قاموس عمرو دياب.. تامر حسين يكشف سر عن الراحل محمد رحيم

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن تفاصيل إشادة من الملحن الراحل محمد رحيم بتجربته الفنية مع الفنان عمرو دياب، موضحاً أن رحيم أخبره بأنه نجح في "تغيير قاموس عمرو دياب" الغنائي من خلال أعمالهما المشتركة.



وأكد تامر حسين أن تعاونه مع "الهضبة" عمرو دياب يمثل محطة محورية في مسيرته الفنية، حيث أسهم هذا التعاون في تقديم مجموعة من الأغاني التي لاقت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، وترسخت في وجدان المستمعين على مدار سنوات.



وكشف الشاعر تامر حسين، كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، تزامنا مع قرب انطلاق ألبوم حبيتك والذي تعاون معه من قبل فيما يزيد عن 76 أغنيه معه، والذي كان أخرهم أغنية "انت تقدر"، والتى تم تقديمها لمصر ضمن فعاليات كأس العالم 2026.



وتصدر النجم عمرو دياب التريند عقب طرح البوستر الرسمي ومقطع قصير من أحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك".



وأصبح عمرو دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي واحتل صدارة موقع x بالتزامن مع ظهور لافت بإطلالة شبابية جديدة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.



وظهر الهضبة في صورة البرومو بلوك جديد وإطلاله صيفية جذابة مع نظارات شمسية.