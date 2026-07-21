وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية من أنقرة: لبنان يدعو إلى حلول إقليمية مستدامة لملف النزوح السوري

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد في المنتدى الإقليمي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة بعنوان "آفاق العودة الآمنة والمستدامة إلى سوريا"، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول المنطقة، حيث عرضت رؤية لبنان لمعالجة ملف النزوح السوري في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي الانتقال من إدارة تداعيات الأزمة إلى بناء حلول إقليمية مستدامة.

وأكدت السيد، في كلمتها، أن العلاقات اللبنانية - السورية دخلت مرحلة جديدة تقوم على احترام سيادة الدولتين والتعاون عبر المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه تُرجم إلى تعاون عملي في تنفيذ خطة العودة المستدامة للسوريين إلى وطنهم، إضافة إلى التنسيق في الملفات الأمنية والقضائية وإدارة الحدود وتبادل المعلومات.

كما لفتت إلى أن لبنان تحمل خلال السنوات الماضية أعباء استثنائية نتيجة استضافة أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد السكان في العالم، في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة وحربين واسعتين خلال أقل من عامين.

واستعرضت الوزيرة خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف النزوح السوري، التي أقرها مجلس الوزراء وبدأ تنفيذها في يوليو 2025، مشيرة إلى إغلاق ملفات أكثر من 655 ألف نازح سوري حتى نهاية عام 2026 وفق الآليات المعتمدة.

وشددت على أن العودة المستدامة تتطلب توفير السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل داخل سوريا، داعية إلى تحويل التمويل الدولي تدريجياً من إدارة النزوح إلى دعم التعافي وإعادة الإعمار، وإنشاء إطار إقليمي للتنسيق بين سوريا ولبنان وتركيا والعراق والأردن، مؤكدة أن استقرار سوريا يشكل مصلحة مباشرة للبنان والمنطقة، وأن المطلوب هو عودة حقيقية تحفظ كرامة السوريين وتخفف الأعباء عن لبنان وتعزز الاستقرار الإقليمي.