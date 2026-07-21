قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بتوسيع الحرب على إيران .. وإسرائيل تترقب لحظة الحسم
تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر
بالصور | جمال الدين : اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية
بند رادع من اتحاد الكرة لمواجهة التلاعب في العقود
طرق شديدة السخونة وشبورة صباحية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات
استخراج شهادة الإعفاء أونلاين .. الرابط والخطوات
بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟
عبدالغفار : نحتاج مضاعفة عدد أسرّة المستشفيات .. والاعتداء على الفرق الطبية مشهد مؤذٍ
هل يوافق تامر حسني؟ أنغامي تسعى لطرح ألبوم مش هتكرر حصريًا على منصتها
العبوة بها سم قاتل .. جمال شعبان يحذر الشباب من هذه المشروبات
بعد استهداف القنصلية الأمريكية .. مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً
الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تنضم بصفة مراقب إلى مشروع المقاتلة البريطانية-الإيطالية-اليابانية

GCAP
GCAP
أ ش أ

 أعلنت بريطانيا وإيطاليا واليابان أن كندا ستنضم إلى برنامج المقاتلة المستقبلية GCAP كأول "دولة مراقِبة"، ما يمنح أوتاوا وصولاً مباشراً إلى تفاصيل المشروع الدفاعي المتقدم دون التزام مالي في هذه المرحلة.

ويُعدّ البرنامج أحد أهم مشاريع الجيل السادس من الطائرات المقاتلة في الغرب، إلى جانب برنامج Next Generation Air Dominance الأميركي.

ويهدف GCAP، الذي أُطلق عام 2022، إلى تطوير مقاتلة شبحية جديدة بحلول عام 2035 بقيادة شركات كبرى مثل BAE Systems البريطانية وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية وليوناردو الإيطالية. وسيتيح وضع المراقب لكندا الاطلاع على تطوير القدرات، والتعاون الصناعي، وخطط التسليم طويلة الأمد.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، نحو تنويع الإنفاق الدفاعي بعيداً عن الولايات المتحدة وتعزيز الشراكات مع الدول الأوروبية والاقتصادات المتوسطة. ويُنظر إليها كجزء من استراتيجية أوسع لرفع مكانة كندا في مشاريع الدفاع المتقدّم.

وجاء الإعلان خلال اجتماع في لندن جمع وزير الدفاع البريطاني الجديد ويس ستريتينج بنظرائه من اليابان وإيطاليا وكندا، حيث قال ستريتينج إن البرنامج "يعزز الأمن ويقود الابتكار ويوفر وظائف عالية المهارة"، مؤكداً ترحيب بلاده بانضمام كندا إلى المرحلة الجديدة من التعاون.

من جهته، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي، الذي ناقش المشروع مع نظيره الياباني في طوكيو الشهر الماضي، إن GCAP يمثل "مبادرة واعدة" تستحق المتابعة عن قرب.

انضمام كندا لا يعني المشاركة الكاملة بعد، لكنه يفتح الباب أمام دور مستقبلي في واحد من أكثر مشاريع الطيران العسكري تقدماً في العالم.

بريطانيا واليابان المقاتلة المستقبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

ترشيحاتنا

Redmi Watch 6 Active

كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات والأسعار الرسمية لساعتي Redmi Watch 6 قبل الإطلاق

ترامب

سياسات ترامب تضرب وظائف قطاع السيارات والطاقة النظيفة

سيارات BMW بـ ChatGPT

بي إم دبليو تحول ChatGPT إلى بائع سيارات بطريقة مبتكرة

بالصور

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد