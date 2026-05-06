إنجاز جديد بمحطة الضبعة.. وصول مكثف التوربينة البخارية للوحدة النووية الأولى بحمولة 1500 طن

أعلنت هيئة المحطات النووية عن وصول مكثف التوربينة البخارية الخاص بالوحدة النووية الأولى بنجاح إلى موقع الإنشاءات عبر الشحن البحري، بإجمالي حمولة بلغت حوالي 1500 طن.

وذكرت الهيئة، في بيان علي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم تصنيع المعدات في مصنع "إنيرجين" (Energyen) بكوريا الجنوبية، حيث انطلقت الشحنة من ميناء "غونسان" في 3 أبريل الماضي؛ لتصل إلى ميناء الضبعة التخصصي في الثاني من مايو 2026.. وقد تم توريد المعدات بما يضمن سلامة النقل، حيث تتألف من عدة مكونات وأجزاء ضخمة.

ويُعد مكثف التوربينة البخارية عنصراً حيوياً في دورة تشغيل المحطة، حيث يعمل كواحدة من أهم وحدات التبادل الحراري؛ وتتمثل وظيفتها في تحويل البخار الخارج من التوربينة إلى ماء (متكثفات)، مع توفير تفريغ عالي للضغط وإعادة المتكثفات إلى الدورة الحرارية مرة أخرى، مما يضمن إغلاق دائرة الطاقة في المحطة النووية بكفاءة عالية.

مبدأ التبادل الحراري

وتعتمد آلية تشغيل المكثف على مبدأ التبادل الحراري، حيث تدور مياه التبريد داخل أنابيب خاصة، بينما يمر البخار من حولها ليتكثف على سطحها الخارجي محولاً الطاقة الحرارية ومستكملاً دورة التوليد.

ويفتح وصول هذه المعدات الرئيسية المجال أمام البدء في عمليات التجميع والتركيب اللاحقة داخل مبنى التوربينات، مما يدفع بمعدلات التنفيذ في المشروع القومي نحو مراحل متقدمة.