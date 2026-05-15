محافظ الغربية يعلن جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي تنطلق غداً السبت الموافق 16 مايو الجاري، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.

توجيهات محافظ الغربية

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة استعدادات الإدارات التعليمية والمدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لضمان انتظام سير الامتحانات دون معوقات، مؤكدًا أن الدولة تولي العملية التعليمية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المحاور الأساسية لبناء الإنسان.

طوارىء امتحانات نصف العام

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع المدارس على مستوى المحافظة، مع تكثيف أعمال المتابعة من قبل مديري الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة، للتأكد من جاهزية اللجان وتطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

توجيهات تعليم الغربية

وأضاف وكيل الوزارة أن غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع التأكيد على وصول أوراق الأسئلة إلى المدارس في التوقيتات المحددة وبدء اللجان في مواعيدها الرسمية.

منع استخدام التليفونات

وشدد «حسن» على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو للملاحظين، مع التصدي بكل حسم لمحاولات الغش، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم لجميع الطلاب، خاصة طلاب الدمج، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

تطبيق قواعد الامتحانات

وأوضح أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 554 ألفًا و722 طالبًا داخل 876 مدرسة، بينما يؤدي امتحانات المرحلة الإعدادية 216 ألفًا و503 طلاب داخل 642 مدرسة، إلى جانب 90 ألفًا و454 طالبًا بالصفين الأول والثاني الثانوي داخل 153 مدرسة، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.