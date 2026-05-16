محافظ الغربية: ضبط 855 علبة سجائر مهربة و1440 كجم سكر مدعم

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة والتصدي لجميع صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية المكبرة التي نُفذت بمراكز المحلة الكبرى وطنطا وسمنود عن ضبط 855 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية، إلى جانب ضبط طن مكرونة بدون مستندات أو فواتير داخل مخزن مواد غذائية بالمحلة الكبرى، و500 كجم مخللات متنوعة مجهولة المصدر شملت مخلل مشكل وزيتون وقرنبيط وفلفل.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تمكنت الحملات من ضبط مخالفات بالسلع التموينية شملت التحفظ على 1440 كجم سكر تمويني قبل إعادة بيعه بالمخالفة، إلى جانب ضبط 933 كيس مكرونة تموينية و629 كيس أرز تمويني و45 زجاجة زيت تمويني و98 كجم سكر مدعم لدى أحد البدالين التموينيين بسمنود.

وفي طنطا، تم ضبط 12 كجم دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد محال بيع المجمدات، كما أسفرت الحملات عن تحرير 30 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وغلق بدالين تموينيين خلال مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية.

رفع كفاءة الخدمات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملات مرورية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.