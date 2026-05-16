تحت أعماق البحر.. كعكة وشموع تتحول إلى احتفال أسطوري في دهب يجذب السياح من كل مكان

في تجربة سياحية استثنائية وغير تقليدية، تحوّلت أعماق البحر بمدينة دهب على ساحل البحر الأحمر إلى مسرح مفتوح للاحتفال بأعياد الميلاد وذكريات الزواج، وسط الشعاب المرجانية الملونة ومشهد بحري ساحر يلتقي فيه الجمال الطبيعي بروح المغامرة.

وتشهد هذه التجربة الفريدة إقبالًا متزايدًا من السياح من مختلف الجنسيات، حيث يتم تنظيم احتفالات خاصة تحت الماء في أجواء مبهرة، تتخللها لحظات من البهجة والدهشة بين أسراب الأسماك وحركة المياه الهادئة التي تضفي طابعًا ساحرًا على المناسبة.

وتقول أول غطاسة في مدينة دهب وصاحبة فكرة هذه الاحتفالات تحت الماء، إن الهدف من هذه المبادرة هو تقديم تجربة مختلفة كليًا للسياح، تجعل مناسباتهم السعيدة ذكرى لا تُنسى، من خلال دمج الغوص الترفيهي مع أجواء احتفالية مبتكرة تعكس جمال البحر الأحمر وروعة الحياة البحرية فيه.

وأوضحت أن الاحتفال يتم باستخدام تجهيزات آمنة وصديقة للبيئة، مثل كعكات خفيفة مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة البحرية، إلى جانب شموع ملونة خاصة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة للغواصين، لضمان تجربة ممتعة وآمنة في الوقت نفسه.

وأضافت أن دهب، بما تمتلكه من مواقع غوص وشعاب مرجانية خلابة، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تجذب محبي التجارب غير التقليدية، مشيرة إلى أن هذه الفكرة أسهمت في تعزيز السياحة التجريبية وإضافة بعد جديد لمفهوم الاحتفال بالمناسبات الخاصة.

وبينما تتلألأ أشعة الشمس عبر سطح الماء، وتنعكس على الشعاب المرجانية، تبقى هذه اللحظات محفورة في ذاكرة المشاركين كواحدة من أكثر التجارب غرابة وجمالًا، حيث يمتزج الواقع بالخيال في احتفال لا يشبه أي احتفال آخر.

